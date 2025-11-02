Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phê duyệt chương trình dạy bơi an toàn cho học sinh

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT phê duyệt chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh.

Việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn nhằm thống nhất về nội dung, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng an toàn phòng-chống đuối nước cho học sinh để chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân.

viec-ban-hanh-chuong-trinh-va-tai-lieu-huong-dan-day-boi-an-toan-nham-thong-nhat-ve-noi-dung-to-chuc-thuc-hien-dong-bo.jpg
Việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn nhằm thống nhất về nội dung, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ. Ảnh: M.T

Theo đó, đối với cấp tiểu học, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng-chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp; hình thành kỹ năng cơ bản về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; giáo dục nâng cao ý thức tự rèn luyện các phẩm chất, năng lực phòng-chống đuối nước.

Đối với cấp THCS, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng-chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp, kỹ năng bơi cơ bản, nâng cao thể lực; trang bị kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó với tình huống dưới nước; biết, hiểu và vận dụng được các bước cứu hộ gián tiếp an toàn khi thấy người bị đuối nước; hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng về phòng-chống đuối nước.

Đối với cấp THPT, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng-chống đuối nước, nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; biết, hiểu và vận dụng được việc tự cứu bản thân khi gặp sự cố trong môi trường nước.

Cùng với đó, thực hành, vận dụng được kiến thức, kỹ năng cứu đuối gián tiếp, cứu hộ an toàn và biết cách thực hiện quy trình các bước sơ cứu ban đầu người bị đuối nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng trong phòng-chống đuối nước.

Nội dung chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh gồm 16 bài; trong đó có 15 bài học và 1 bài kiểm tra, đánh giá. Mỗi bài học tổ chức 60-90 phút.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể về thời tiết, khả năng tiếp thu, tình trạng thể chất, sức khỏe của học sinh…, giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, phân bổ thời gian phù hợp đối với từng học sinh.

Ngoài ra, chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh cũng quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo thực hiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài liệu và kinh phí.

Được biết, đây là chương trình dạy bơi an toàn chính thức đầu tiên được Bộ GD&ĐT phê duyệt, ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035.

