Trường Đại học Quy Nhơn:

Công bố quyết định đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 10 ngành học

(GLO)- Ngày 6-2, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 10 ngành trình độ đại học.

Theo đó, 10 ngành trình độ đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo gồm: Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Tin học, Giáo dục chính trị, Luật, Toán ứng dụng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ thực phẩm.

cong-bo-quyet-dinh-va-trao-giay-chung-nhan-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-cho-nganh-dao-tao.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 10 ngành trình độ đại học. Ảnh: Trần Dung

Tính đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã có 36 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Trong đó, có 28 chương trình đào tạo trình độ đại học, 6 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt chuẩn theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0.

Đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng, với sự tham gia trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn, đội ngũ giảng viên và viên chức nhà trường.

Trong năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục triển khai công tác đánh giá ngoài đối với 12 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0.

gen-h-z7507771151508-c92f0760a8575ad543ae476b0729c70a.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2025 cho các giảng viên. Ảnh: Trần Dung

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2025 cho 5 giảng viên; đồng thời, tôn vinh 5 nhà giáo bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2025.

gen-h-z7507771112980-a12951ce3ae0e1f22c88a613bb7040f1.jpg
Tôn vinh 5 nhà giáo bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2025. Ảnh: Trần Dung

Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn có 1 giáo sư, 36 phó giáo sư, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 51,9%. Việc không ngừng gia tăng số lượng giảng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, tiến sĩ góp phần hình thành đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, học thuật vững vàng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường mở rộng hợp tác học thuật và từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2025 - 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng, quản lý và phục vụ cộng đồng; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

gen-h-z7507771134974-7548621f929a3bc4f08b683f48165f57.jpg
6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được nhà trường khen thưởng. Ảnh: Trần Dung

Trên cơ sở đó, nhà trường đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm cho học kỳ II, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác kiểm định và cải tiến chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá; tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị đại học.

Nhân dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã khen thưởng 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

