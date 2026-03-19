Chương trình KiraKira 34 đến với học sinh vùng khó xã An Toàn

(GLO) - Trong tháng 5-2026, chương trình thiện nguyện KiraKira 34 do Quỹ Nguyễn Hiến Lê thực hiện sẽ đến với xã An Toàn (tỉnh Gia Lai), góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

KiraKira là hoạt động thường niên của Quỹ nhằm trao tặng quà khai trường cho học sinh nghèo, góp phần tạo động lực học tập cho các em ở vùng khó khăn.

Chương trình góp phần tạo động lực cho học sinh vùng khó trước thềm năm học mới. Ảnh: Hồ Điểm

Tại xã An Toàn, chương trình dự kiến trao tặng 232 phần quà khai trường và 15 chiếc xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học An Toàn và Trường Tiểu học An Nghĩa.

Mỗi phần quà trị giá khoảng 700.000 đồng, gồm ba lô, đồng phục, sách giáo khoa, tập vở, áo mưa, giày dép cùng nhiều dụng cụ học tập thiết yếu. Các phần quà được chuẩn bị mới, phù hợp với thể trạng của từng em.

Được biết, An Toàn là xã miền núi, phần lớn học sinh là người dân tộc Bahnar và H’rê. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh.

Đặc biệt, đợt lũ lớn cuối năm 2025 đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa và hoa màu, khiến nhiều gia đình gặp thêm khó khăn trong việc chăm lo cho con em đến trường.

Trong điều kiện đó, việc chuẩn bị sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho năm học mới là gánh nặng không nhỏ đối với nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, do địa bàn rộng, nhiều học sinh phải đi bộ quãng đường dài đến trường, nhất là tại các thôn, làng vùng sâu.

Việc chương trình được triển khai tại địa phương không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn có ý nghĩa động viên tinh thần, giúp học sinh vùng khó có thêm điều kiện đến trường, từng bước ổn định việc học sau thiên tai.