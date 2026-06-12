Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đưa đón thí sinh đến điểm thi

(GLO)- Để thí sinh tham dự kỳ thi an toàn, thuận lợi, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đã bố trí xe điện du lịch đưa đón các em đến điểm thi miễn phí.

Xe điện du lịch đưa học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đến điểm thi tại Trường Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Cô Võ Thị Bích Lệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai - thông tin: Nhà trường có 94 học sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Khoảng cách từ trường tới điểm thi khoảng 2 km.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị vận tải hành khách để bố trí 10 chuyến xe điện du lịch phục vụ riêng cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em yên tâm dự thi. Mỗi chuyến xe chở tối đa 10 học sinh để bảo đảm an toàn. Toàn bộ kinh phí thuê xe đưa đón đều được trích từ nguồn kinh phí của nhà trường, phụ huynh không phải đóng góp bất kỳ khoản nào” - cô Lệ cho biết.

Đặc biệt, nhà trường đã mở cửa toàn bộ khu ký túc xá rộng rãi để đón tiếp phụ huynh vào lưu trú miễn phí.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai tự tin tham gia kỳ thi. Ảnh: Trần Dung

Cô Lệ cũng cho biết thêm: Mặc dù năm học đã kết thúc nhưng bếp ăn của trường vẫn hoạt động hằng ngày để phục vụ các sĩ tử theo chế độ quy định. Các thầy cô còn tự nguyện đóng góp kinh phí chuẩn bị thêm những bữa sáng đủ dinh dưỡng, tiếp thêm năng lượng cho học sinh trước giờ vào phòng thi.

Tự tin sau 2 môn thi Ngữ văn và Toán, em Đoàn Yến Hoa (lớp 12A1) phấn khởi cho hay: “Để có được tâm lý thoải mái, ngoài sự chuẩn bị của bản thân, em còn nhận được sự đồng hành từ nhà trường. Do điểm thi cách trường hơn 2 km nên chúng em được bố trí xe điện đưa đón mỗi buổi thi và hỗ trợ ăn uống đầy đủ. Nhờ đó, chúng em yên tâm tập trung làm bài thi thật tốt".