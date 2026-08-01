Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

(GLO)- Tháng 8-2026 ghi nhận nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến hoạt động của trường tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và chính sách tài chính đối với lĩnh vực điện hạt nhân.

Theo đó, từ ngày 8-8, Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục bắt đầu có hiệu lực.

Quy chế quy định đầy đủ về tổ chức bộ máy, quản trị nhà trường, nhiệm vụ của hội đồng trường, hiệu trưởng, giáo viên và các chủ thể liên quan; đồng thời bổ sung các quy định về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm. Một số nội dung chuyển tiếp sẽ được thực hiện từ ngày 1-3-2027.

Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15-8, lần đầu quy định việc ứng dụng công nghệ số và AI trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa: ChatGPT

Từ ngày 15-8, Thông tư số 51/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non và các quy định liên quan đến nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập chính thức được áp dụng.

Văn bản bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ của cơ sở giáo dục mầm non; trong đó nhấn mạnh việc huy động trẻ đến trường, tăng cường quản lý, thực hiện giáo dục hòa nhập đối với trẻ khuyết tật và bảo đảm công tác phổ cập giáo dục mầm non.

Cũng từ ngày 15-8, Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT lần đầu quy định việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư đưa ra các nguyên tắc sử dụng AI trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường; đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo ban hành quy định nội bộ nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và đạo đức trong quá trình sử dụng công nghệ.

Đối với giáo dục đại học, Thông tư số 58/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 22-8, quy định việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, các trường phải ban hành quy chế phù hợp với Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật liên quan, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu tự chủ và phát triển.

Một chính sách khác liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực là Thông tư số 99/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 28-8.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính và mức chi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý tham gia đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực điện hạt nhân, góp phần tạo cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.

Bên cạnh các quy định mới, từ ngày 7-8, Thông tư số 47/2026/TT-BGDĐT cũng chính thức có hiệu lực, bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp trong lĩnh vực giáo dục nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các quy định mới.