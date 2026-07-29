Hơn 150 học sinh, sinh viên tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc mở rộng năm 2026

(GLO)- Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai mở rộng năm 2026 (LQDOMUN 2026) chính thức khai mạc ngày 29-7 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 29-7 đến 1-8 thu hút hơn 150 học sinh, sinh viên từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia.

Hội nghị thu hút hơn 150 học sinh, sinh viên từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Ảnh: H.Đ

Được khởi xướng từ năm 2017 bởi nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, LQDOMUN từng bước phát triển thành sân chơi học thuật dành cho học sinh, sinh viên yêu thích mô hình Liên Hợp Quốc (Model United Nations-MUN).

Từ năm 2019, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE bảo trợ, tài trợ toàn bộ công tác tổ chức nhằm mở rộng quy mô và tạo điều kiện để học sinh địa phương tiếp cận môi trường học thuật quốc tế.

Năm nay, hội nghị tổ chức 3 hội đồng mô phỏng với nhiều chủ đề thời sự và lịch sử. Ảnh: H.Đ

Thông qua việc nhập vai đại biểu đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các bạn trẻ sẽ tham gia nghiên cứu, tranh biện, đàm phán, xây dựng và biểu quyết các dự thảo nghị quyết; qua đó rèn luyện năng lực tiếng Anh học thuật, tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu, lãnh đạo và làm việc nhóm.

Năm nay, hội nghị tổ chức 3 hội đồng mô phỏng với nhiều chủ đề thời sự và lịch sử. Trong đó, Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc (UNCSW) tập trung thảo luận về giáo dục sức khỏe kinh nguyệt và phòng, chống bóc lột phụ nữ, trẻ em trong hoạt động mại dâm; Ủy ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế (DISEC) bàn về vai trò của hệ thống vũ khí tự động và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân; Hội đồng Tái thiết quốc gia tối cao (SCNR) thảo luận về phục hồi hòa bình và an ninh tại Yiman.