Cậu học trò lớp 3 sở hữu 33 giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ

(GLO)- Không chỉ sở hữu 33 giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế, em Đinh Quang Phú (lớp 3A2, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai) còn gây ấn tượng bởi tinh thần học tập chủ động và niềm say mê khám phá tri thức.

Từ nhỏ, Phú đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Khi nhiều bạn cùng trang lứa mới bắt đầu làm quen với mặt chữ, em đã đọc thông, viết thạo từ năm 4 tuổi. Đến năm 5 tuổi, Phú đạt giải cuộc thi "Rung chuông vàng" tiếng Anh cấp trường.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (mẹ của Phú) cho biết: “Phú tiếp thu rất nhanh và có trí nhớ tốt. Phú đặc biệt thích môn Toán, tiếng Anh và Tin học. Khi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku), Phú từng tham gia thi tiếng Anh cùng học sinh lớp 3 và đạt kết quả cao nhưng vì chưa đủ tuổi nên thành tích không được công nhận chính thức”-chị Nhung chia sẻ.

Em Đinh Quang Phú sở hữu nhiều giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế. Ảnh: C.H-A.K

Nhận thấy khả năng nổi bật của Phú, tháng 5-2025, gia đình đăng ký cho em tham gia kỳ thi học bổng của Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (phường Diên Hồng). Với số điểm 18,5/20, em giành suất học bổng toàn phần cao nhất trong thời hạn 3 năm, trị giá 214,5 triệu đồng.

“Lúc vào phòng thi, em cũng hơi run. Em chỉ nghĩ mình phải bình tĩnh đọc kỹ đề rồi làm hết khả năng. Khi biết tin mình nhận được học bổng, em vui lắm. Em chạy đi khoe với ông bà và thầy cô. Em thấy những ngày mình chăm chỉ học tập đã được đền đáp. Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô” - Phú nhớ lại.

Bước vào môi trường học tập mới, Phú càng có thêm điều kiện để phát huy niềm say mê học tập. Điều ít ai ngờ là môn Toán-môn học mang về nhiều giải thưởng lại không phải là thế mạnh từ những ngày đầu.

“Trước đây, em chưa học tốt môn Toán. Đầu năm lớp 3, em mới bắt đầu thích môn này vì thích những con số và cô giáo giảng rất hay. Em thích nhất là lúc tự giải được một bài toán khó” - Phú cho hay.

Nếu Toán là niềm yêu thích được hình thành trong quá trình học tập thì tiếng Anh là “người bạn” gắn bó với Phú từ rất sớm. “Em bắt đầu thích tiếng Anh từ năm 5 tuổi. Khi đó, em còn học lớp lá nhưng giáo viên thấy em có năng khiếu nên cho vào học cùng các anh chị lớn hơn. Em thích học từ vựng mới, thích nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh” - Phú kể.

Em Đinh Quang Phú luôn chủ động tìm tòi kiến thức và duy trì thói quen tự học mỗi ngày. Ảnh: C.H

Không chỉ nổi bật bởi năng khiếu, Phú còn xây dựng cho mình thời gian biểu rất khoa học. Mỗi ngày, em thức dậy lúc 5 giờ 45 phút, đến trường từ 6 giờ 30 phút và học đến 17 giờ. Sau khi dành khoảng một giờ để đá bóng, chơi cờ vua và giải trí, em mới ngồi vào bàn học, hoàn thành bài tập rồi học thêm tiếng Anh.

“Những bài khó em sẽ hỏi thầy cô hoặc ba mẹ. Có lúc em cũng tìm gợi ý từ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng sau đó vẫn tự giải lại để hiểu bài và nhớ kiến thức” - Phú chia sẻ.

Theo Phú, AI là công cụ hỗ trợ hữu ích nhưng không thể thay thế việc tự học. AI giúp em có thêm cách giải, nhưng em vẫn hỏi thầy cô hoặc ba mẹ để hiểu kỹ hơn. Em nghĩ mình không nên phụ thuộc hoàn toàn vào AI.

Những tấm huy chương và giấy khen của Phú tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Ảnh: A.K

Nhờ sự chăm chỉ và phương pháp học tập chủ động, năm học 2025-2026, Phú đạt 33 giải thưởng, huy chương và danh hiệu như: giải nhất toàn quốc kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia khối lớp 3; nhiều giải cao ở các kỳ thi Violympic Toán, Violympic Toán Tiếng Anh, Violympic Tiếng Việt từ cấp trường đến cấp quốc gia; huy chương đồng tại các kỳ thi Toán quốc tế AMO, SASMO, VTMO; giải tiềm năng toán quốc tế TOFAS; top 30% kỳ thi toán quốc tế IKMC, giành giải nhì cấp tỉnh cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt...

Đặc biệt, dù mới học lớp 3, Phú tham gia các kỳ thi IOE vượt cấp dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5, tiếp tục giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh và toàn quốc và được vinh danh là học sinh xuất sắc tiêu biểu.

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Phú còn tích cực tham gia các hoạt động của trường. Ảnh: Gia đình cung cấp

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Phú còn là cậu bé hoạt bát, tự tin trước đám đông. Em có khả năng kể chuyện, dẫn chương trình, giao tiếp tốt và thường xuyên tham gia làm MC trong các hoạt động của trường.

Khi được hỏi về ước mơ, Phú không ngần ngại chia sẻ mong muốn trở thành giáo viên dạy Toán và tiếng Anh. Ngoài ra, em còn yêu thích nghề bác sĩ và lập trình viên. “Em thích làm bác sĩ nên thường đọc sách khoa học như 100 vạn câu hỏi vì sao để biết thêm nhiều điều mới” - Phú nói.

Cô Phan Thị Thu Thảo, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, cho biết: Em Đinh Quang Phú không chỉ học giỏi, tư duy nhanh mà còn lễ phép, hòa đồng, hoạt ngôn và luôn chủ động trong học tập.

“Điều tôi ấn tượng nhất ở Phú là tinh thần tự học và sự cầu tiến. Em luôn đặt câu hỏi khi chưa hiểu, chủ động tìm nhiều cách giải khác nhau và không dễ dàng bỏ cuộc trước những bài toán khó. Đó là phẩm chất rất đáng quý ở một học sinh nhỏ tuổi” - cô Thảo nhận xét.