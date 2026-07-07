Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Đến giờ, khoảnh khắc tra cứu điểm thi vẫn còn nguyên trong ký ức của Tuệ. Dù tự tin với bài làm của mình nhưng Tuệ vẫn không giấu được sự hồi hộp khi màn hình hiện lên từng môn thi.

“Khi thấy điểm Toán 9,5, Vật lí 9,5 và Tin học 10, em rất vui và có chút bất ngờ. Điều đầu tiên em làm là gọi điện báo tin cho bố mẹ và thầy cô. Nhìn mọi người vui và tự hào, em thấy những nỗ lực của mình trong suốt 3 năm học đã được đền đáp”-Tuệ cho hay.

Em Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng) thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T với 29 điểm. Ảnh: NVCC

Là anh cả trong gia đình ở tổ dân phố 1 (phường An Khê), Võ Đăng Tuệ luôn tự nhắc mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương cho hai người em đang tuổi đến trường.

“Em là anh lớn nên luôn nghĩ mình phải cố gắng trước để các em có động lực noi theo. Bố mẹ đã vất vả nuôi ba anh em ăn học nên em chỉ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Mỗi khi đạt được một thành tích nào đó, điều em nghĩ đến đầu tiên là niềm vui của gia đình. Đó cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước”-Tuệ chia sẻ.

Suốt những năm học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Đề Thám (phường An Khê), Tuệ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 9, em đạt giải ba học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh. Nhờ vậy, em giành suất học bổng toàn phần 300 triệu đồng của Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), tạo bước ngoặt trên hành trình học tập.

Nhắc lại những ngày đầu theo học tại trường, Tuệ cho biết việc phải sống xa gia đình khi còn khá nhỏ cũng là một thử thách không dễ dàng.

“Lúc mới vào trường, em ở nội trú nên cũng gặp nhiều khó khăn. Từ việc tự chăm sóc bản thân, sắp xếp thời gian học tập đến nỗi nhớ nhà đều phải tự mình vượt qua. Nhưng chính môi trường đó đã giúp em trưởng thành hơn, biết tự lập và có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn”-Tuệ bộc bạch.

Sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của thầy cô đã giúp Tuệ phát huy năng lực nghiên cứu khoa học và đạt nhiều thành tích nổi bật. Ảnh: NVCC

Ba năm học phổ thông, Tuệ liên tục khẳng định năng lực của mình qua nhiều sân chơi lớn trong nước và quốc tế. Không chỉ nổi bật ở học tập, Võ Đăng Tuệ còn ghi dấu ấn bằng bảng thành tích nghiên cứu khoa học như: Giải Khuyến khích Cuộc thi Lập trình Drone quốc tế tại Namwon (Hàn Quốc); Huy chương Bạc và Huy chương Vàng Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới (WICO) các năm 2024 và 2025 tại Hàn Quốc; Huy chương Vàng và danh hiệu Á quân (1st Runner-up) tại Youth Tech Asia Challenge 2025; giải Amaze Award tại IDE Series 2024 (Singapore).

Ở cấp quốc gia và khu vực, Tuệ đoạt Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc năm 2025, Huy chương Bạc Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên bảng Chuyên Tin, Huy chương Đồng Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 bảng Không chuyên Tin, Giải Nhì Hội thi Tin học trẻ khu vực miền Trung bảng C2 không chuyên, Giải Nhì và Giải Ba tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge.

Tại cấp tỉnh, em đạt Giải Nhất và Giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai, Giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều giải học sinh giỏi môn Tin học ở cả bảng A và bảng B. Đặc biệt, em còn là thành viên đội tuyển quốc gia môn Tin học.

Võ Đăng Tuệ (bìa phải, hàng đầu) tham gia nhiều cuộc thi khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế. Ảnh: NVCC

Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, Tuệ có phương pháp học rất riêng. “Em không học theo kiểu cày xuyên đêm. Sau khi học cả ngày trên lớp, em thường chỉ làm khoảng 2-3 đề/ngày. Điều quan trọng nhất là tìm hiểu thêm nhiều cách giải khác nhau từ bạn bè và thầy cô để rèn tư duy”-Tuệ nói.

Theo Tuệ, với môn Tin học-lĩnh vực vốn là thế mạnh của mình, em không dành quá nhiều thời gian luyện đề mà chủ yếu củng cố những kiến thức cốt lõi. Với Toán và Vật lí, em tập trung vào việc rèn khả năng tư duy, tìm nhiều hướng tiếp cận khác nhau cho một bài toán thay vì chỉ lặp đi lặp lại một dạng bài.

“Em nghĩ học hiệu quả không phải là làm thật nhiều đề mà là hiểu sâu vấn đề. Khi gặp một bài khó, em thường tham khảo cách làm của bạn bè và thầy cô để biết còn có những hướng giải nào khác. Mỗi lần như vậy, em lại học thêm được một cách tư duy mới”-Tuệ bày tỏ.

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Võ Đăng Tuệ còn dành thời gian cuối tuần để đồng hành cùng các em nhỏ thay vì nghỉ ngơi. Đầu năm 2026, theo lời mời của thầy Đồng Anh Dương-Hiệu trưởng Trường Liên cấp Sao Việt Gia Lai (phường Pleiku), em đã trực tiếp hướng dẫn 3 học sinh của trường xây dựng đề tài tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

“Em giúp các em nhưng bản thân cũng học hỏi được rất nhiều. Em có thêm kỹ năng quản lý đội nhóm, khả năng giao tiếp và cách truyền đạt thông tin cho người khác. Khi thấy các em hiểu bài, có thêm động lực nghiên cứu, em thấy rất vui”-Tuệ chia sẻ.

Võ Đăng Tuệ (ở giữa) trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cùng các bạn. Ảnh: NVCC

Hiện nay, Tuệ dự định đăng ký xét tuyển vào Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

“Em muốn trở thành một kỹ sư trí tuệ nhân tạo để có thể tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội. Em nghĩ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang mở ra rất nhiều cơ hội để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Em mong sau này có thể góp một phần nhỏ của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”-Tuệ chia sẻ về ước mơ của mình.

Nhận xét về cậu học trò, cô Bạch Nguyễn Hồng Danh-Giáo viên quản nhiệm lớp 12A2, đồng thời là giáo viên môn Tiếng Anh, cho biết: “Võ Đăng Tuệ là học sinh nổi bật của lớp, tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, em có phương pháp học rất khoa học, không học thuộc lòng mà biết hệ thống hóa kiến thức. Điều gì chưa hiểu, em luôn chủ động hỏi thầy cô để tìm lời giải đáp. Vì vậy, khi biết Tuệ đạt số điểm cao và trở thành thủ khoa, tôi không quá bất ngờ”.