“Bật mí” bí quyết đạt thành tích ấn tượng của các thủ khoa Gia Lai

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc với thành tích ấn tượng. Không chỉ đạt điểm cao, các thủ khoa của tỉnh còn truyền cảm hứng bởi tinh thần tự học, sự kiên trì và phương pháp ôn tập khoa học.

1. Đạt tổng điểm cao nhất tỉnh với 37,5 điểm, em Nguyễn Thị Thúy Ngân - lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) đã chứng minh được rằng, việc tìm ra phương pháp học tập phù hợp là yếu tố rất quan trọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ngân đạt điểm số gồm: Toán 10; Ngữ văn 8,25; Hóa học 9,5; Sinh học 9,75. Ngân yêu thích và có đam mê đặc biệt với Toán học từ nhỏ. Em đã tích cực tham gia các cuộc thi như: violympic Toán trên máy tính; học sinh giỏi Toán và đạt được nhiều thành tích. Năm lớp 11 và lớp 12 Ngân đạt giải nhì và giải ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Em Nguyễn Thị Thúy Ngân - lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cho rằng phương pháp học tập phù hợp là yếu tố quan trọng để đạt thành tích cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: NVCC

“Để đạt được những thành tích ấy, ngoài đam mê, tích lũy kiến thức, em đặc biệt chú trọng tới việc tìm ra cho mình phương pháp học tập phù hợp nhất. Thành tích của em tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng phần lớn nhờ vào yếu tố đó. Em nhận thấy đề thi năm nay khá hay, không quá đánh đố nhưng cũng có một số ''bẫy'' nếu không cẩn thận sẽ dễ mất điểm. Chính vì có sự tôi luyện kỹ càng giúp em đạt hiệu suất cao nhất” - Ngân chia sẻ.

Phân tích rõ hơn về phương pháp học tập của mình, Ngân cho biết: Trong suốt năm học 12, thời khóa biểu của em bao gồm: buổi sáng hoàn thành bài tập mà thầy cô dạy trên lớp; buổi chiều tập trung học chuyên sâu vào môn Toán trong 3 giờ đồng hồ; buổi tối dành ra 2 tiếng tập trung hoàn toàn vào môn Hóa học và Sinh học. Ngoài ra, trong tuần sẽ có những buổi Ngân dành riêng học lý thuyết, giải đề và những buổi chỉ dành riêng cho việc ôn tập lại kiến thức đã học.

“Với thành tích của mình, em có nguyện vọng được vào học ngành Y khoa của Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và ước mơ được trở thành một bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức” - Ngân bày tỏ.

2. Cũng chinh phục điểm số ấn tượng 37,5 điểm, thủ khoa Võ Đăng Tuệ - lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) “bật mí” bí quyết của mình là kiên trì tích lũy kiến thức và rèn luyện tư duy.

Thủ khoa Võ Đăng Tuệ - lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) chinh phục điểm số ấn tượng 37,5 điểm. Ảnh: NVCC

Khi nhận được kết quả kỳ thi với Toán 9,5, Ngữ văn 8,5, Vật lý 9,5 và Tin học 10, Tuệ khá hài lòng. Tuệ cho rằng, với đề thi năm nay để lấy được điểm cao là nhờ em đã kiên trì tích lũy kiến thức, tập trung luyện đề thầy cô đưa ra; đồng thời học hỏi nhiều cách giải bài từ bạn bè để rèn luyện tư duy.

Theo học tại Trường THPT Chi Lăng, Võ Đăng Tuệ đã được tham gia nhiều cuộc thi quốc tế như: lập trình Drone Quốc tế Hàn Quốc; Khoa học kỹ thuật Châu Á tại Hàn Quốc; công nghệ trẻ châu Á tại Malaysia và đều đạt giải thưởng.

Cùng với đó, là loạt giải thưởng trong nước như: giải nhì bảng C2 vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024; giải nhất cuộc thi Giờ lập trình 2024; giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo toàn quốc năm 2025...

Em Võ Đăng Tuệ (ở giữa), lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) ấp ủ giấc mơ trở thành một kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Trần Dung

Điểm đặc biệt của Tuệ, ngoài đam mê còn là sự kiên trì, tính kỷ luật và khả năng tự học cao. Thay vì học dàn trải hoặc chạy theo số lượng, Tuệ tập trung vào việc hiểu bản chất kiến thức, xây dựng lộ trình học rõ ràng và luyện đề có chọn lọc. Việc cầu thị khi biết học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè xung quanh cũng giúp em tránh được nhiều sai lầm phổ biến như học tủ hay ôn tập thiếu hệ thống.

Tuệ bày tỏ: “Em dự định sẽ theo học ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến ở Đại học Khoa học - Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc sẽ đi du học nếu đậu được học bổng cao. Em luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một kỹ sư trí tuệ nhân tạo”.

3. Là thí sinh đạt điểm cao nhất khối B00 của tỉnh Gia Lai với 29,5 điểm, em Lê Thanh Hùng - lớp 12B1, Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông) không quá bất ngờ với thành tích này bởi đây là mục tiêu em đặt ra trước khi bước vào kỳ thi.

Hùng xuất sắc đạt hai điểm 10 ở môn Hóa học, Sinh học và 9,5 điểm ở môn Toán. Hùng cho biết, trong quá trình học trên lớp, em luôn cố gắng ghi nhớ, nắm vững kiến thức. Những nội dung chưa hiểu, em chủ động trao đổi với bạn bè và nhờ thầy cô hỗ trợ. Khi về nhà, Hùng không đặt nặng thời gian học mà tranh thủ giải thêm các đề trên Internet, phần nào chưa hiểu tiếp tục nhờ thầy cô giải đáp.

Thủ khoa khối B00 của tỉnh Gia Lai Lê Thanh Hùng (lớp 12B1, Trường THPT Lê Quý Đôn) chụp hình cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp tại trường. Ảnh: NVCC



“Bên cạnh việc học, em dành nhiều thời gian cho bóng đá và cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Gần đến kỳ thi, em không ép bản thân học quá nhiều mà dành thời gian hệ thống lại lý thuyết. Khi có một sức khỏe tốt, một tâm lý thoải mái nhất thì bản thân sẽ dễ dàng chinh phục được những điểm số cao tại kỳ thi” - Hùng chia sẻ bí quyết.

Quyết tâm đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp là mục tiêu mà Hùng đặt ra cho bản thân để có thể thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Em cho biết, mình sẽ nghiêm túc theo đuổi ngành Y đa khoa tại Đại học Y Hà Nội. Ông Trần Văn Lượng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Năm nay, nhà trường đón tin vui khi Lê Thanh Hùng trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất khối B00 của tỉnh Gia Lai. Đây chính là niềm tự hào, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, chinh phục những thành tích cao hơn trong những năm tới”.

4. Trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh là món quà mà em Hồ Xuân Nguyên - lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) trân trọng dành tặng cho người ba đã mất của mình.

“Động lực để em tập trung học tốt và bước vào kỳ thi với tâm lý vững vàng đó là tình yêu thương của mẹ và hình ảnh của ba. Ba em vừa mất từ năm ngoái. Lúc còn sống ba luôn mong em đạt thành tích cao trong học tập nên em đã tập trung học tập thật tốt để ba mẹ tự hào. Khi nhận tin mình đạt được 29,5 điểm (Toán 10, Vật lý 9,75, Hóa học 9,75) và trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh, em đã rất xúc động” - Nguyên kể.

Em Hồ Xuân Nguyên - lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh với 29,5 điểm. Ảnh: NVCC

Nguyên cho rằng, việc học “nước rút” không thể đạt được điểm cao. Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, phương pháp học phù hợp và niềm tin vào bản thân trong suốt hành trình ôn thi. Nguyên kiên trì tích lũy kiến thức và có lộ trình học rõ ràng. Sau khi hoàn thành từng môn thi, em đã tự chấm bài và ước lượng kết quả khá sát với thực tế. Song, điều khiến Nguyên thực sự vỡ òa là danh hiệu thủ khoa khối A00 của tỉnh.

Nguyên chia sẻ: Em nghĩ, nếu bản thân biết nuôi dưỡng niềm đam mê học tập bằng sự tự giác, tinh thần khám phá và khát vọng chinh phục tri thức, chúng ta có thể dễ dàng đạt được kết quả tốt nhất. Với bất cứ môn học nào cũng phải học để hiểu bản chất thay vì chỉ ghi nhớ công thức hay mẹo làm bài. Khi hiểu bản chất của vấn đề, việc học sẽ trở nên thú vị hơn.

Với thành tích cao tại kỳ thi, Xuân Nguyên tự tin đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mà em hằng mơ ước.