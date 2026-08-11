Gia Lai: Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

(GLO)- Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3349/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh các lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường vào ngày 24-8, sớm hơn 1 tuần so với các khối lớp còn lại.

Theo quyết định của UBND tỉnh, thời gian tựu trường được thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 31-8. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5-9.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt vào ngày 5-9. Ảnh: T.D

Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 11-1-2027; chương trình và năm học hoàn thành trước ngày 31-5-2027. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS phải thực hiện trước ngày 20-6-2027; tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31-7-2027.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2027. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, giáo viên dạy giỏi cấp THPT, thi thử tốt nghiệp THPT năm 2027 và các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 cho từng cấp học. Trong đó, kế hoạch năm học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phải bảo đảm 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn áp dụng trong năm học 2026-2027. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ với thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường và kế hoạch thời gian năm học.

Đồng thời, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên 1 địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao quyết định cho học sinh, học viên nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai; đồng thời chỉ đạo bố trí học bù và bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian năm học sẽ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh.