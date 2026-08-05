Trường tư chấm dứt hoạt động phải hoàn học phí cho học sinh ra sao?

(GLO)- Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 8-8 quy định rõ trách nhiệm của trường phổ thông tư thục khi chấm dứt hoạt động. Trong đó, việc hoàn trả học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục được thực hiện theo hợp đồng đã ký với người học.

Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT.

Khi chấm dứt hoạt động, trường tư thục có trách nhiệm thanh toán, hoàn trả phần học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục còn lại (nếu có) theo hợp đồng dịch vụ giáo dục đã ký với người học. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo đó, khi chấm dứt hoạt động, cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trường có trách nhiệm thanh toán, hoàn trả phần học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục còn lại (nếu có) theo hợp đồng dịch vụ giáo dục đã ký với người học hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp của học sinh.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của người học, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục tư thục trong việc xử lý các khoản tài chính khi không tiếp tục hoạt động.

Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT cũng quy định, trước khi tuyển sinh hoặc trước năm học mới, trường tư thục phải công khai mức học phí, các khoản thu dịch vụ giáo dục và lộ trình điều chỉnh học phí theo quy định của pháp luật.

Trong năm học, việc điều chỉnh học phí hoặc các khoản thu dịch vụ giáo dục chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục đã ký và các thỏa thuận hợp pháp với người học hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp của học sinh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng khuyến khích các trường công khai khung học phí dự kiến cho toàn cấp học ngay từ thời điểm tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cho quá trình học tập của con em.