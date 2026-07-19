Việt Nam giành 4 huy chương vàng, lọt top 3 Olympic hóa học quốc tế

Cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic hóa học quốc tế năm 2026 đều giành huy chương vàng. Với kết quả này, Việt Nam có 2 năm liên tiếp giành được 4 huy chương vàng.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), 4 huy chương vàng thi Olympic hóa học quốc tế (IChO) năm 2026 thuộc về các em: Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Hoàng Nam, Nguyễn Thế Minh (đều là học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Đinh Xuân Phúc (lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam có cả 4 thành viên đội tuyển đều giành được 4 huy chương vàng.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic hóa học quốc tế đều giành huy chương vàng

Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1 - 3) tại đấu trường Olympic hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.

Trong giai đoạn 2020 - 2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 huy chương vàng, 3 huy chương bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự.

Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) diễn ra từ ngày 10 - 19.7 tại Uzbekistan, có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tranh tài ở 2 nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác.

Nội dung các bài thi tại Olympic hóa học quốc tế 2026 được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu: sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2, ….

Cũng theo Cục Quản lý chất lượng, cả 4 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 được tổ chức tại Vilnius, Cộng hòa Lithuania từ ngày 12 - 19.7 đều đạt huy chương bạc. Kỳ thi này có 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh học dự thi.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)