Học sinh Gia Lai giành huy chương bạc Olympic Vật lý châu Âu năm 2026

(GLO)- Ngày 16-6, theo thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam, đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2026 đã đạt 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) giành được huy chương bạc.

Thành tích của Khang đã góp phần vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật uy tín này.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành huy chương bạc Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026. Ảnh: NVCC

Đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO 2026 gồm 5 học sinh được Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những thí sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Kết quả, em Nguyễn Nhật Anh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng) đoạt huy chương vàng. 4 huy chương bạc thuộc về các em: Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn (cùng Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Trần Thanh Bình (Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, TP. Huế).

Olympic Vật lý châu Âu là kỳ thi Vật lý thường niên cấp châu lục dành cho học sinh THPT các nước châu Âu và một số quốc gia khách mời. Đây được xem là một trong những kỳ thi Vật lý danh giá trên thế giới, bên cạnh Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý châu Á (APhO).

Tham gia kỳ thi, mỗi quốc gia cử tối đa 5 học sinh tranh tài ở 2 nội dung thi gồm: lý thuyết và thi thực hành; mỗi phần thi kéo dài 5 giờ. Năm 2026, EuPhO lần thứ 10 được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16-6.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (thứ 2 từ phải sang) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO 2026. Ảnh: NVCC

Thành tích của em Nguyễn Vũ Mạnh Khang không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Gia Lai, tiếp tục nối dài bảng thành tích của học sinh địa phương trên các đấu trường học thuật quốc tế.