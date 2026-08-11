Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Học sinh lớp 10 tham gia tư vấn chọn tổ hợp môn học lựa chọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-8, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình tư vấn chọn tổ hợp môn học lựa chọn cho hơn 400 phụ huynh và học sinh lớp 10, năm học 2026-2027.

Chương trình nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu đầy đủ về Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời tư vấn, hỗ trợ học sinh lựa chọn các môn học và chuyên đề học tập phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

tu-van-lua-cho-to-hop-cho-hoc-sinh-lop-10.jpg
Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: T.D

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương, học sinh lớp 10 được lựa chọn 4 môn trong nhóm các môn học lựa chọn.

Căn cứ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nhu cầu đăng ký của học sinh, nhà trường sẽ xây dựng các tổ hợp môn phù hợp để tổ chức giảng dạy. Học sinh sẽ học các môn lựa chọn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường trong suốt 3 năm THPT.

Tại chương trình, phụ huynh và học sinh lớp 10 được truyền đạt và giải đáp một số nội dung như: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các quy định về lựa chọn môn học, chuyên đề học tập; lựa chọn môn học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp; hạn chế việc lựa chọn tổ hợp môn học không phù hợp, ảnh hưởng đến quá trình học tập…

967638fd7a59fb07a248.jpg
Hơn 400 phụ huynh và học sinh tham dự chương trình tư vấn. Ảnh: T.D

Tại đây, giáo viên nhà trường đã trực tiếp hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng lựa chọn môn học. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11 đến hết 12-8.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Thông tin này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, cho rằng cần nhân rộng cách làm này trên phạm vi toàn quốc.

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” với nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số cho học sinh; xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các em học tập, giao tiếp, phát triển an toàn trong môi trường số.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

null