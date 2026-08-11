Học sinh lớp 10 tham gia tư vấn chọn tổ hợp môn học lựa chọn

(GLO)- Sáng 11-8, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình tư vấn chọn tổ hợp môn học lựa chọn cho hơn 400 phụ huynh và học sinh lớp 10, năm học 2026-2027.

Chương trình nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu đầy đủ về Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời tư vấn, hỗ trợ học sinh lựa chọn các môn học và chuyên đề học tập phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: T.D

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương, học sinh lớp 10 được lựa chọn 4 môn trong nhóm các môn học lựa chọn.

Căn cứ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nhu cầu đăng ký của học sinh, nhà trường sẽ xây dựng các tổ hợp môn phù hợp để tổ chức giảng dạy. Học sinh sẽ học các môn lựa chọn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường trong suốt 3 năm THPT.

Tại chương trình, phụ huynh và học sinh lớp 10 được truyền đạt và giải đáp một số nội dung như: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các quy định về lựa chọn môn học, chuyên đề học tập; lựa chọn môn học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp; hạn chế việc lựa chọn tổ hợp môn học không phù hợp, ảnh hưởng đến quá trình học tập…

Hơn 400 phụ huynh và học sinh tham dự chương trình tư vấn. Ảnh: T.D

Tại đây, giáo viên nhà trường đã trực tiếp hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng lựa chọn môn học. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11 đến hết 12-8.