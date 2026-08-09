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Trường quân đội đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học: Gia Lai có 8 thí sinh trúng tuyển

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(GLO)- Ngày 9-8, Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ quân sự năm 2026. Trong danh sách trúng tuyển, Gia Lai có 8 thí sinh, trong đó người có tổng điểm cao nhất đạt 28,60 điểm.

Học viện Hậu cần cũng là trường quân đội đầu tiên công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

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Học viện Hậu cần. Ảnh: GDĐT

Theo công bố, đối với thí sinh nam miền Bắc, mức điểm chuẩn là 26,98 điểm, với 67 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 69 chỉ tiêu. Ở mức 26,97 điểm, có thêm 2 thí sinh trúng tuyển với điều kiện môn Toán đạt 10 điểm.

Đối với thí sinh nam miền Nam, điểm chuẩn là 25,65 điểm, với 45/45 chỉ tiêu được tuyển đủ. Học viện cũng có 2 thí sinh trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển với mức điểm xét tuyển lần lượt là 26,57 và 27,29.

Qua danh sách Học viện Hậu cần công bố, Gia Lai có 8 thí sinh trúng tuyển, gồm: Nguyễn Thanh Sơn (28,60 điểm), Nguyễn Tăng Đạt (27,63 điểm), Nguyễn Anh Tuấn (27,60 điểm), Nguyễn Trung Hiếu (26,47 điểm), Ngô Trung Hậu (26,40 điểm), Nguyễn Gia Bảo (26,18 điểm), Vũ Lê Huy (25,95 điểm) và Hà Anh Tuấn (25,74 điểm).

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Nguyễn Thanh Sơn là thí sinh có số điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Hậu cần trong 8 thí sinh ở Gia Lai. Ảnh: NVCC

Học viện Hậu cần lưu ý, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện ưu tiên xét tuyển, phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21-8.

Giấy báo trúng tuyển sẽ được Học viện gửi cho thí sinh thông qua Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố.

Năm 2026, 23 trường quân đội được giao tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu hệ quân sự. Riêng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Ngoài xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, thí sinh có thể lựa chọn các phương thức khác như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

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Gia Lai có 8 thí sinh trúng tuyển Học viện Hậu cần hệ quân sự năm 2026. Ảnh: TTO

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