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Còn hai ngày xử lý sự cố đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải gửi đề nghị qua đâu?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Công luận, Tuyển sinh 247)

(GLO)- Chỉ còn đến hết ngày 22-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, xử lý các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đại học hoặc gặp sự cố trong quá trình thực hiện trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với các trường hợp phát sinh vướng mắc sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh không gửi trực tiếp về Bộ mà cần làm đơn đề nghị và gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, xác minh thông tin, tổng hợp danh sách và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định.

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Xử lý sự cố đăng ký xét tuyển đến hết ngày 22-7. Ảnh: ChatGPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp nhận các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng hoặc gặp sự cố trong quá trình đăng ký trên hệ thống. Việc tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ phải hoàn thành trước ngày 22-7 để kịp xem xét, xử lý, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Bộ cũng lưu ý, việc xem xét chỉ áp dụng đối với các trường hợp phát sinh sự cố, vướng mắc có căn cứ trong quá trình đăng ký xét tuyển. Vì vậy, những thí sinh thuộc diện này cần nhanh chóng liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn, tránh bỏ lỡ thời hạn xử lý cuối cùng.

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