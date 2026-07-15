Hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng, bỏ cơ hội vào đại học

(GLO)- Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17 giờ ngày 14-7, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ, bỏ cơ hội vào đại học (chiếm gần 30%).

Hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng gần 25.000 thí sinh so với mùa tuyển sinh năm trước.

Thí sinh Gia Lai dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: T.D

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM với gần 467.600. Nhóm này đăng ký khoảng 2,37 triệu nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành nhận học bổng theo Nghị định 179 là 331.693 thí sinh, với gần 1,3 triệu nguyện vọng.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ.

Từ ngày 4 đến 17 giờ ngày 10-8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 13-8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21-8. Sau đó, các trường xét bổ sung nếu có nhu cầu.