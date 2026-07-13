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Gia Lai: Ban hành kế hoạch tuyển sinh vào 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ngày 13-7, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 2957/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS năm học 2026-2027. Quyết định này thay thế Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 30-6-2026.

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Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan) đang phân loại hồ sơ tuyển sinh. Ảnh: P.D

Theo kế hoạch, thời gian tuyển sinh từ ngày 10 đến 30-7. Năm học 2026-2027, 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh có tổng quy mô 203 lớp với 6.848 học sinh; trong đó có 2.704 học sinh nội trú và 4.144 học sinh bán trú.

Cụ thể, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Mơ có 23 lớp với 735 học sinh, gồm 277 học sinh nội trú và 458 học sinh bán trú. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch có 23 lớp với 758 học sinh, trong đó có 176 học sinh nội trú và 582 học sinh bán trú.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn có 31 lớp với 1.057 học sinh, gồm 549 học sinh nội trú và 508 học sinh bán trú. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan có 26 lớp với 840 học sinh, trong đó có 355 học sinh nội trú và 485 học sinh bán trú.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom có 33 lớp với 1.148 học sinh, gồm 272 học sinh nội trú và 876 học sinh bán trú. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia có 29 lớp với 990 học sinh, trong đó có 315 học sinh nội trú và 675 học sinh bán trú.

Đông học sinh nhất là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O với 38 lớp, 1.320 học sinh; trong đó có 760 học sinh nội trú và 560 học sinh bán trú.

Công tác tuyển sinh đang được các trường tích cực triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại các xã biên giới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới của tỉnh trong năm học mới.

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