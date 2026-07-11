Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Theo quy định, nếu kết quả phúc khảo làm thay đổi điểm thi, hệ thống tuyển sinh sẽ tự động cập nhật dữ liệu để các trường sử dụng trong quá trình xét tuyển.

Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng. Ảnh minh họa: ChatGPT

Vì vậy, thí sinh không phải đăng ký lại nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo. Tuy nhiên, các em cần cân nhắc kỹ thứ tự ưu tiên của từng nguyện vọng dựa trên mức điểm dự kiến và khả năng trúng tuyển, bởi hệ thống chỉ xét thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng trước thời điểm kết thúc hệ thống để tránh sự cố kỹ thuật hoặc quá tải vào những ngày cuối. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông báo của Bộ và các cơ sở đào tạo để cập nhật các mốc thời gian, điều kiện xét tuyển và hướng dẫn xác nhận nhập học theo quy định.