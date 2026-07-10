3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Tự học để nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học

Đạt 27,75 điểm (Toán 10; Ngữ văn 8; Tiếng Anh 9,75), em Trần Thị Kim Sáng (lớp 9A2, Trường THCS Mỹ Thắng, xã Phù Mỹ Đông) là 1 trong 2 đồng thủ khoa hệ THPT không chuyên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Nhiều năm liền đảm nhận vai trò lớp trưởng, Sáng được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự điềm đạm, trách nhiệm. Điều khiến nữ sinh nổi bật hơn cả là niềm đam mê với môn Toán.

Ngay từ bậc tiểu học, em đã có thói quen dành hàng giờ để tìm nhiều cách giải cho 1 bài toán thay vì vội xem đáp án. Với Sáng, giải mỗi bài toán không chỉ là tìm ra kết quả đúng mà còn là cơ hội rèn luyện tư duy và sự kiên nhẫn.

“Nếu chưa tìm ra lời giải, em sẽ cố gắng suy nghĩ thêm. Chỉ khi thật sự bế tắc em mới nhờ thầy cô hướng dẫn để hiểu bản chất của bài toán” - Sáng chia sẻ.

Trần Thị Kim Sáng duy trì thói quen tự học. Ảnh: NVCC

Chính cách học ấy đã giúp nữ sinh giành giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm học 2025-2026, đồng thời chinh phục điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Không chỉ học tốt Toán, Sáng còn đạt 9,75 điểm tiếng Anh. Em cho biết chị gái là người luôn đồng hành, động viên em mạnh dạn giao tiếp và đọc thêm tài liệu bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, việc học ngoại ngữ trở nên nhẹ nhàng hơn và không còn là áp lực.

Theo thầy Đặng Minh Quân - giáo viên dạy môn Toán Trường THCS Mỹ Thắng, điều khiến thầy ấn tượng nhất ở Sáng là tinh thần tự học và sự kiên trì.

“Có những bài toán khó, Sáng dành nhiều thời gian để tự tìm lời giải trước khi trao đổi với giáo viên. Em không học theo kiểu ghi nhớ công thức mà luôn muốn hiểu bản chất vấn đề. Bên cạnh đó, Sáng còn tích cực giúp đỡ bạn học, đồng hành để học tốt hơn” - thầy Quân nhận xét.

Giữ phong độ bằng sự kỷ luật

Cùng đạt tổng điểm 27,75, Nguyễn Thị Minh Hằng (lớp 9A3, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định) là đồng thủ khoa hệ THPT không chuyên.

Nếu Sáng gây ấn tượng với điểm 10 tuyệt đối môn Toán thì Hằng lại ghi dấu bằng kết quả đồng đều ở cả 3 môn thi (Toán 9; Ngữ văn 9; Tiếng Anh 9,75).

Với đề thi có tính phân hóa, việc duy trì mức điểm cao ở môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh phản ánh nền tảng kiến thức toàn diện cùng quá trình học tập bền bỉ của nữ sinh.

Hằng thổ lộ: Không có bí quyết đặc biệt, em lựa chọn cách học đều và có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu năm học. Mỗi ngày, em đều xây dựng thời gian biểu cụ thể, phân chia thời gian hợp lý giữa các môn và ưu tiên hơn cho những phần kiến thức còn hạn chế.

Nguyễn Thị Minh Hằng giữ vững phong độ học tập nhờ sự kỷ luật. Ảnh: H.Đ

Từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, Hằng cho biết em yêu thích ngoại ngữ vì đây là cánh cửa giúp tiếp cận nhiều kiến thức mới. Với môn Ngữ văn, Hằng duy trì thói quen cập nhật tin tức, đọc thêm sách báo để có thêm dẫn chứng khi làm bài.

Theo thầy Đoàn Cát Nhơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, Trường THCS Bình Định, điều đáng quý ở Hằng là tính tự giác và sự kỷ luật. Trên cương vị lớp trưởng, em luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và thường xuyên hỗ trợ bạn bè trong học tập.

Hằng cho biết sẽ tiếp tục duy trì tinh thần học tập nghiêm túc, đồng thời mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động ở môi trường THPT để có thêm những trải nghiệm mới.

Bị cuốn hút bởi tư duy logic và các thuật toán

Cùng với 2 nữ sinh dẫn đầu hệ THPT không chuyên, Tạ Quốc Kiệt (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Hoài Thanh Tây, phường Hoài Nhơn) trở thành thủ khoa hệ THPT chuyên với tổng điểm 46,8 (Toán 9,25; Ngữ văn 8; Tiếng Anh 9,75; Tin học chuyên 9,9 (nhân hệ số 2)).

Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Kiệt đã ghi dấu ấn với giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học và giải khuyến khích Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Tạ Quốc Kiệt theo đuổi đam mê Tin học. Ảnh: NVCC

Niềm yêu thích Tin học đến với Kiệt từ khi còn học tiểu học. Ban đầu chỉ là sự tò mò với các bài toán trên máy tính, nhưng càng tìm hiểu, em càng bị cuốn hút bởi tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề của các thuật toán. Ngoài giờ học trên lớp, Kiệt chủ động tìm kiếm tài liệu, luyện lập trình và tự nghiên cứu trước khi trao đổi với thầy cô khi gặp khó.

Kiệt cho biết: “Điều em thích nhất là mỗi bài toán đều có nhiều cách tiếp cận. Mỗi khi tìm được lời giải ngắn gọn, hiệu quả hơn, em thấy rất vui vì đã vượt qua thêm một thử thách”.

Ngoài giờ học, Kiệt duy trì thói quen chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và cân bằng việc học. Trên lớp, em là tổ trưởng, cán sự môn Tin học, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong các giờ thực hành.

Theo thầy Nguyễn Nhất Thông - giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Tin học Trường THCS Hoài Thanh Tây, Kiệt có niềm đam mê với môn Tin học, tinh thần tự học cao cùng sự khiêm tốn, kiên trì.

“Kiệt luôn chủ động tìm tòi, tự nghiên cứu trước khi trao đổi với giáo viên. Không chỉ tìm lời giải đúng, em còn nỗ lực tìm cách giải ngắn gọn và hiệu quả hơn” - thầy Thông nhận xét.

Bước vào Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn), Kiệt mong muốn tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích với Tin học, tham gia đội tuyển của trường và thử sức ở nhiều sân chơi lớn hơn trong thời gian tới.