Hơn 23.000 thí sinh Gia Lai bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 23.180 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi, 999 phòng thi và 2.382 giám thị coi thi.
Sáng 27-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút); buổi chiều thi môn Tiếng Anh (60 phút); ngày 28-6, sáng thi môn Toán (120 phút); chiều thi môn chuyên (150 phút) đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên.
Theo ghi nhận, thời tiết ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi cho thí sinh. Lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, bố trí đầy đủ quân số trực quanh khu vực thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng coi thi và các thí sinh.
Để hỗ trợ, đồng hành cùng các sĩ tử, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại tất cả 48 điểm thi trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động hỗ trợ cho thí sinh.
Tại các phòng thi, cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau khi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra kỹ càng thẻ dự thi và giấy tờ cá nhân, cán bộ coi thi phổ biến lại các quy định, quy chế của kỳ thi cho thí sinh trước giờ làm bài thi.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội học tập tại các trường THPT công lập mà còn là căn cứ tuyển chọn học sinh có năng lực nổi trội vào các trường THPT chuyên.