Hơn 23.000 thí sinh Gia Lai bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(GLO)- Sáng nay (27-6), hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 23.180 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi, 999 phòng thi và 2.382 giám thị coi thi.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra kỹ càng thẻ dự thi và giấy tờ cá nhân tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung



Sáng 27-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút); buổi chiều thi môn Tiếng Anh (60 phút); ngày 28-6, sáng thi môn Toán (120 phút); chiều thi môn chuyên (150 phút) đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên.

Theo ghi nhận, thời tiết ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi cho thí sinh. Lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, bố trí đầy đủ quân số trực quanh khu vực thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng coi thi và các thí sinh.

Thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Ảnh: Trần Dung

Để hỗ trợ, đồng hành cùng các sĩ tử, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại tất cả 48 điểm thi trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động hỗ trợ cho thí sinh.

Tại các phòng thi, cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau khi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra kỹ càng thẻ dự thi và giấy tờ cá nhân, cán bộ coi thi phổ biến lại các quy định, quy chế của kỳ thi cho thí sinh trước giờ làm bài thi.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Phụ huynh động viên con em mình trong kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hoàng Hoài

Tình nguyện viên hỗ trợ, đồng hành cùng các sĩ tử. Ảnh: Hoàng Hoài

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội học tập tại các trường THPT công lập mà còn là căn cứ tuyển chọn học sinh có năng lực nổi trội vào các trường THPT chuyên.