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Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sáng 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên được quán triệt quy định về kỳ thi và công tác tổ chức thi; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phổ biến các quy định liên quan, biểu mẫu sử dụng trong công tác kiểm tra thi. Đồng thời, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức kỳ thi.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Phụng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - thông tin: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 23.180 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi, 999 phòng thi và 2.382 giám thị coi thi. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-6).

Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội học tập tại các trường THPT công lập mà còn là căn cứ tuyển chọn học sinh có năng lực nổi trội vào các trường THPT chuyên. Qua đó, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai.

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Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi đông, mức độ cạnh tranh vào các trường THPT công lập và trường chuyên ngày càng cao, mọi khâu tổ chức kỳ thi phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Sở GD&ĐT Gia Lai sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra ở tất cả các khâu của kỳ thi.

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