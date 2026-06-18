Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(GLO)- Còn 10 ngày nữa, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Những ngày này, tại các trường THCS, học sinh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-6 với 23.170 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi học sinh lớp 9 khu vực phía Đông tỉnh tham gia thi, học sinh các trường khu vực phía Tây tỉnh được xét tuyển (chỉ tổ chức thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương).

Tập trung củng cố kiến thức

Theo ghi nhận tại nhiều trường THCS, các lớp ôn tập được duy trì đều đặn 2 tiết/tuần/môn sau khi kết thúc chương trình năm học. Giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn học sinh giải các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi; đồng thời tổ chức kiểm tra, thi thử để giúp các em làm quen với áp lực phòng thi.

Tại Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), nhiều học sinh vẫn duy trì luyện đề và chủ động tìm kiếm thêm tài liệu để nâng cao khả năng vận dụng kiến thức.

Đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, em Nguyễn Thị Mỹ Linh (học sinh lớp 9A6, Trường THCS Quang Trung) cho biết đang tập trung hệ thống lại kiến thức trọng tâm, tăng cường luyện đề để làm quen với cấu trúc đề thi.

Bên cạnh việc ôn tập trên lớp, em còn chủ động tham gia các kênh học tập trực tuyến, theo dõi các bài giảng và chuyên đề ôn thi để bổ sung kiến thức, đặc biệt ở môn Tiếng Anh.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) trong giờ ôn tập. Ảnh: H.Đ

Theo thầy Phạm Quốc Đạt - giáo viên Ngữ văn Trường THCS Ân Đức (xã Hoài Ân), trong giai đoạn nước rút, học sinh không nên học dàn trải mà cần tập trung hệ thống hóa kiến thức, nắm vững phương pháp làm bài và quản lý thời gian hiệu quả.

Với định hướng đánh giá năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, học sinh cần phát huy khả năng tư duy, vận dụng kiến thức thay vì học thuộc hay sao chép bài mẫu. Nhà trường hiện tổ chức ôn tập theo chuyên đề và tăng cường hỗ trợ học sinh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Trường THCS Hoài Xuân (phường Hoài Nhơn Nam) có 113 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi sắp tới. Theo thầy Trần Đức Thêm - Hiệu trưởng nhà trường, thời điểm này nhà trường tập trung ôn tập bám sát cấu trúc đề thi, đồng thời tăng cường tư vấn tâm lý, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch học tập khoa học để giảm áp lực trước kỳ thi.

“Chúng tôi luôn nhắc nhở các em giữ tinh thần thoải mái, tự tin, đồng thời cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi. Khi có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, sức khỏe và tâm lý, học sinh sẽ phát huy được năng lực của mình trong kỳ thi” - thầy Thêm cho biết.

Sử dụng công nghệ hỗ trợ học sinh ôn thi

Trong bối cảnh thực hiện các quy định mới về dạy thêm, học thêm với 2 tiết ôn/tuần/môn, nhiều trường tăng cường hỗ trợ học sinh thông qua các nền tảng trực tuyến, nhóm học tập online để giải đề, trao đổi kiến thức và củng cố kỹ năng làm bài.

Hiện nay, nhiều học sinh đã quen thuộc với các ứng dụng học tập trực tuyến, hệ thống đề thi điện tử, video bài giảng và các phần mềm hỗ trợ luyện tập. Nhờ đó, các em có thể chủ động tiếp cận nguồn học liệu phong phú, học tập mọi lúc, mọi nơi và tự đánh giá năng lực của bản thân.

Theo cô Bùi Nguyễn Hoàng Yến - giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc), trong giai đoạn nước rút, học sinh cần hệ thống lại toàn bộ từ vựng chương trình lớp 9, đồng thời ôn tập các chuyên đề ngữ pháp trọng tâm. Nhà trường và giáo viên đang tăng cường hướng dẫn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi tuyển sinh, rèn kỹ năng làm bài và phân bổ thời gian hợp lý.

Theo cô Yến, công nghệ là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhưng học sinh cần lựa chọn nguồn tài liệu đáng tin cậy và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các ứng dụng học tập.

Một tiết học của học sinh lớp 9 tại Trường THCS Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: H.Đ

Đối với môn Toán, thầy Trần Văn Chớ - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin Trường THCS Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) cho biết giáo viên đang tập trung ôn tập theo các chuyên đề trọng tâm, củng cố kiến thức nền tảng và hướng dẫn học sinh kỹ năng đọc hiểu, trình bày bài thi. Đối với học sinh dự thi vào trường chuyên, nhà trường tăng cường một số chuyên đề phù hợp nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức.

Theo đại diện các trường, việc ứng dụng công nghệ đã góp phần hỗ trợ hiệu quả quá trình dạy và học, đặc biệt trong giai đoạn ôn tập nước rút. Tuy nhiên, học sinh cũng cần sử dụng thiết bị điện tử hợp lý, tránh sa đà vào các nội dung giải trí gây ảnh hưởng đến việc học.