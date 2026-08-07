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Bộ GD-ĐT hướng dẫn tổ chức thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang

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Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trong đó nêu rõ chậm nhất 8 giờ ngày 19.8, địa phương phải công bố kết quả thi.

Cụ thể, kỳ thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang bắt đầu chính thức ngày 14 - 15.8; thí sinh làm thủ tục vào 8 giờ sáng 13.8.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại vào ngày 14 - 15.8.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại vào ngày 14 - 15.8.

Chậm nhất ngày 10.8, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh trước đó, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức thi. Chậm nhất ngày 11.8, Sở GD-ĐT Tuyên Quang phải tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi.

Ban coi thi sẽ làm việc từ 12.8. Chậm nhất 8 giờ ngày 19.8, địa phương phải công bố kết quả thi của thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Lịch thi cụ thể như sau:

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20.8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28.8.

Giấy chứng nhận kết quả thi lần 2 sẽ được cấp cho thí sinh chậm nhất trước ngày 21.8.

Bộ GD-ĐT yêu cầu: "Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GD-ĐT để kịp thời xem xét, giải quyết".

Trước đó, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi.

Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Về đề thi lại cho điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bộ đã chuẩn bị theo quy trình, nguyên tắc, đúng quy chế là đề thi bảo mật. Đây là một trong những công việc rất khó khăn, thử thách với ban ra đề. Khẳng định Bộ GD-ĐT đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề, bổ sung chuyên gia về khảo thí để cân bằng độ khó dễ giữa 2 đợt thi, ông Thưởng nhấn mạnh nguyên tắc là đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh.

Ông Thưởng cũng cho biết, có ý kiến đề xuất lắp camera trực tiếp tại phòng thi của 328 học sinh (khoảng 15 phòng thi) trong đợt thi lại này. Tuy nhiên, theo ông, việc này chưa thật sự cần thiết.

"Chúng ta cần tạo cho các em tâm lý làm bài thoải mái, bình thường như mọi kỳ thi khác, tránh gây thêm áp lực tâm lý không đáng có. Sự nghiêm minh, khách quan của kỳ thi lại này sẽ được bảo đảm bằng việc thay thế toàn bộ hội đồng coi thi bằng lực lượng mới, tăng cường cán bộ giám sát chặt chẽ và thực hiện công bố công khai phổ điểm", ông Thưởng nêu.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định rõ hành vi phạm tội và khởi tố 29 bị can, trong đó tạm giam đối với 7 bị can. Về tội danh, trước mắt cơ quan điều tra đang khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bước đầu xác định sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định. Qua điều tra cũng cảnh báo với phụ huynh không được can thiệp vào việc thi và kết quả thi của con em mình.

Dòng sự kiện: Gian lận thi cử

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Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

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