Tính đến 13-7, khoảng 220 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn

(GLO)- Tính đến ngày 13-7, khoảng 220 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn). Theo đó, mức điểm trải từ 15-25, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm trường và ngành đào tạo.

Mức điểm sàn cao nhất là của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 25 điểm, áp dụng cho các chương trình đào tạo tài năng. Tại Học viện Khoa học Quân sự, thí sinh nữ cũng phải đạt 25 điểm 3 môn theo tổ hợp D01, D02 mới đủ điều kiện đăng ký vào trường.

Mức điểm sàn trải dài từ 15-25, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm trường và ngành đào tạo. Ảnh minh họa: Znews

Mức điểm sàn 24 rơi vào một số ngành của các trường: Đại học Ngoại thương, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh…

Trong khi đó, mức 23 điểm trở lên chỉ xuất hiện ở một số trường tốp đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như: trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn, y khoa, Răng Hàm Mặt…

Mức 15-20 điểm là mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất năm nay. Hầu hết trường công lập và ngoài công lập ở phía Nam đều công bố mức sàn trong khoảng này.

Đáng chú ý, hàng chục trường chọn mức tối thiểu 15 điểm, chủ yếu là các trường ngoài công lập và trường địa phương như: Học viện chính sách và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung...

Khác với các năm trước, mùa tuyển sinh năm nay không còn trường nào công bố điểm sàn dưới 15, do đây là ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.