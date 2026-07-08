Thêm nhiều lựa chọn ngành học cho thí sinh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng với việc tăng cường tư vấn, hỗ trợ, nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo, đa dạng phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp.

Đồng hành cùng thí sinh

Trong thời gian đăng ký nguyện vọng, các trường đại học duy trì nhiều kênh hỗ trợ nhằm hướng dẫn thí sinh thao tác trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và giải đáp những vướng mắc phát sinh.

Trước đó, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giúp học sinh tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển, học phí, học bổng cũng như cơ hội việc làm.

Hiện nay, các kênh hỗ trợ như website, fanpage, đường dây nóng và đội ngũ tư vấn vẫn tiếp tục được duy trì để đồng hành cùng thí sinh trong suốt quá trình đăng ký.

Theo ThS. Nguyễn Khắc Khanh - Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp (Trường Đại học Quy Nhơn), tất cả thí sinh tham gia xét tuyển đại học, dù sử dụng bất kỳ phương thức nào, đều phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ ngày 2 đến 14-7.

Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh tiếp tục nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến 21-7 để hệ thống xử lý nguyện vọng theo quy định.

ThS. Nguyễn Khắc Khanh khuyến cáo, thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích, đặt ngành và trường mong muốn nhất ở vị trí ưu tiên cao nhất thay vì chỉ căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước.

Đồng thời, cần tìm hiểu chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, mức độ cạnh tranh cũng như sự phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, chỉ những nguyện vọng từ thứ tự 1-5 mới được đưa vào xét tuyển theo quy định.

Trường Đại học Quy Nhơn tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh. Ảnh: H.Đ

Bên cạnh đó, các trường cũng lưu ý những sai sót thường gặp như chưa hoàn tất bước xác nhận hoặc xác thực bằng mã OTP khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng; nhập nhầm mã trường, mã ngành hoặc mã cơ sở đào tạo.

TS. Võ Quế - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung (phường Quy Nhơn Bắc) cho rằng, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần quan tâm đến chất lượng đầu ra, đặc biệt là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ngoài việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích, các em nên tìm hiểu mức độ gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, cam kết tuyển dụng cũng như tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành. Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo gắn với chuẩn đầu ra và nhu cầu việc làm là yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngành học.

Em Nguyễn Minh Tuấn - học sinh Trường THPT số 2 An Nhơn (phường An Nhơn) cho biết: Em đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Em sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự yêu thích và kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận. Việc tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh cũng giúp em tự tin hơn khi đăng ký.

Mở rộng lựa chọn ngành học

Năm 2026, nhiều trường đại học tiếp tục mở thêm ngành học và cập nhật chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với xu thế chuyển đổi số.

Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành và chương trình đào tạo, áp dụng 5 phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm nay, trường tiếp tục tuyển sinh nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao như: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin (an toàn, an ninh mạng), Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (thiết kế vi mạch)... Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp bán dẫn.

Trường Đại học Quang Trung (phường Quy Nhơn Bắc) tích cực tư vấn trực tuyến, hỗ trợ thí sinh trong thời gian đăng ký nguyện vọng. Ảnh: H.Đ

Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh 1.058 chỉ tiêu cho 11 ngành đào tạo, đồng thời mở mới ngành Công nghệ tài chính (Fintech) nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính.

Nhà trường cũng dành 300 suất học bổng miễn 100% học phí năm học đầu tiên cho tân sinh viên đủ điều kiện.

Theo TS. Võ Quế, thời gian tới, trường sẽ tiếp tục phát triển các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, tăng cường kỹ năng số, ngoại ngữ, thực hành và kết nối doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tuyển 364 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo gồm: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non (đại học và cao đẳng), Sư phạm Khoa học tự nhiên và Du lịch; áp dụng 4 phương thức xét tuyển trên phạm vi cả nước.

Tương tự, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tuyển sinh 8 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ truyền thông, Quản trị kinh doanh, Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Nhà trường đồng thời tăng cường hướng dẫn thí sinh tra cứu mã trường, mã ngành và đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Theo đó, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh chỉ lựa chọn ngành đào tạo; các chuyên ngành cụ thể sẽ được tư vấn sau khi trúng tuyển.