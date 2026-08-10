328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau thi lại sẽ được xét đại học thế nào?

(GLO)- Sau khi có kết quả thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học theo quy trình riêng. Hồ sơ, nguyện vọng các em đã đăng ký vẫn được lưu giữ trên hệ thống.

Liên quan quyền lợi tuyển sinh đại học của 328 thí sinh phải thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có phương án xử lý riêng sau khi kết quả thi lại được cập nhật.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng/Vietnamnet

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh sẽ thi lại các môn đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 14 và 15-8. Kết quả thi lại dự kiến được công bố ngày 19-8. Kết quả kỳ thi trước đó tại điểm thi này đã bị hủy do những sai phạm xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Nguyện vọng đã đăng ký vẫn được giữ

GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, hồ sơ đăng ký nguyện vọng của 328 thí sinh vẫn được Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung lưu giữ.

Tuy nhiên, hồ sơ của nhóm thí sinh này không được đưa vào quy trình xử lý nguyện vọng chung trong thời gian chờ kết quả thi lại. Sau khi có kết quả hợp lệ, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo để xử lý xét tuyển riêng.

Như vậy, thí sinh không phải đăng ký lại từ đầu các nguyện vọng đã có trên hệ thống. Việc xét tuyển sẽ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, nguyện vọng đã đăng ký và kết quả hợp lệ sau kỳ thi lại.

Phương án này nhằm bảo đảm quyền lợi của 328 thí sinh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển và cơ hội trúng tuyển của những thí sinh khác.

Trúng tuyển vẫn có thể bị xử lý nếu phát hiện vi phạm

Việc được tham gia thi lại và xét tuyển đại học không đồng nghĩa thí sinh được miễn trách nhiệm nếu sau đó cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm.

Bộ GD&ĐT cho biết, trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, người vi phạm sẽ bị xử lý tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Việc xử lý vẫn được thực hiện ngay cả khi thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học tại trường đại học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT xác định những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đủ căn cứ để hủy kết quả và tổ chức thi lại đối với toàn bộ 328 thí sinh.

Bộ cũng đồng thời yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, công bằng của kỳ thi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thí sinh không vi phạm.