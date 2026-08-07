Thi lại tại THPT chuyên Tuyên Quang: Giữ số báo danh thí sinh, thay nhân sự làm thi

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, làm Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, sẽ làm Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại của 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Như vậy, ông Tuấn đã thay Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà, người làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh ở kỳ thi chính thức.

Lịch thi lại tốt nghiệp THPT tại Trường chuyên Tuyên Quang

Theo Kế hoạch 305 ngày 6.8 của UBND tỉnh Tuyên Quang do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ký, Tuyên Quang đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Kế hoạch nêu: "Tổ chức đầy đủ, chặt chẽ các khâu của kỳ thi lại, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng Quy chế thi, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; bảo đảm phối hợp đồng bộ, thông tin thông suốt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Lựa chọn, bố trí nhân sự làm thi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính độc lập, khách quan; không bố trí người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi trong kỳ thi chính thức".

Kinh phí tổ chức kỳ thi lại được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước bổ sung và các nguồn hợp pháp khác.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo các văn bản, các quy định của pháp luật có liên quan. Các thành viên ban chỉ đạo thi cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giữ nguyên địa điểm thi, số báo danh và phòng thi ở kỳ thi chính thức

Kỳ thi lại diễn ra từ 13 - 15.8, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 14 và 15.8. Công bố kết quả thi vào ngày 19.8.

Cụ thể, ngày 14.8, các thí sinh sẽ thi lại toán và ngữ văn. Ngày 15.8, thi các môn tự chọn trong số các môn: lịch sử, địa lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp.

Đối tượng dự thi là 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bố trí 15 phòng thi. Giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi, địa điểm thi của kỳ thi chính thức.

Trong số 328 thí sinh dự thi lại, môn ngữ văn có 326 thí sinh; toán: 328 thí sinh; vật lý 140 thí sinh; hóa học: 113 thí sinh; sinh học: 38 thí sinh; lịch sử: 113 thí sinh; địa lý: 37 thí sinh; tin học: 4 thí sinh; ngoại ngữ 207 thí sinh (tiếng Anh: 198; tiếng Trung Quốc: 7; tiếng Nhật: 1; tiếng Hàn: 1).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn làm Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang được giao quyết định thành lập hội đồng thi; Chủ tịch hội đồng thi quyết định thành lập các ban của hội đồng thi theo quy chế thi.

"Điều động nhân sự từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trong kỳ thi chính thức; tổ chức quán triệt, tập huấn quy chế thi, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ", kế hoạch nêu.

Cạnh đó, tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ bằng văn bản, thiết lập đầu mối thông tin và chế độ báo cáo trong toàn bộ quá trình tổ chức.

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu công khai kịp thời, chính xác đối tượng, lịch thi, địa điểm thi, quy định đối với thí sinh và các nội dung thuộc phạm vi được phép công bố; chủ động nắm bắt, định hướng thông tin, không để thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh và công tác tổ chức.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng có trách nhiệm quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền, đúng Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức Ky thi và hướng dẫn công tác kiểm tra Kỳ thi của Bộ GD-ĐT.

Phối hợp với thanh tra tỉnh, công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm Quy chế thi; tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Kỳ thi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh, thí sinh để thông tin đầy đủ về mục đích, lý do và căn cứ của việc tổ chức thi lại.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đợt thi tốt nghiệp ngày 11 và 12.6 do vi phạm quy chế thi. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho rằng việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi.

Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định rõ hành vi phạm tội và khởi tố 29 bị can, trong đó tạm giam đối với 7 bị can. Về tội danh, trước mắt cơ quan điều tra đang khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bước đầu xác định sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định. Qua điều tra cũng cảnh báo với phụ huynh không được can thiệp vào việc thi và kết quả thi của con em mình.

Theo Mai Hà - Tuệ Nguyễn (TNO)