Ký kết hợp tác thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe theo định hướng chuẩn Nhật Bản

Mô hình chăm sóc sức khỏe định hướng chuẩn Nhật Bản nổi bật với các đặc điểm: tầm soát chuyên sâu, y tế dự phòng toàn diện, chăm sóc người cao tuổi nhân văn.

Mô hình này lấy con người làm trung tâm, nhấn mạnh việc phát hiện bệnh sớm và duy trì lối sống độc lập. Mô hình kết hợp linh hoạt giữa chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, lưu trú ngắn hạn và viện dưỡng lão chuyên sâu.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác. Ảnh: T.D

Việc ký kết hợp tác nhằm góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên nghiệp chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động và dài hạn tại cộng đồng.

Theo thỏa thuận, 3 bên sẽ thiết lập mô hình liên kết chiến lược gồm: đào tạo; chuyển giao chuyên môn; thực hành và triển khai ứng dụng.

Chương trình hướng tới xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao theo định hướng chuẩn Nhật Bản tại khu vực miền Trung; đồng thời, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững cho sinh viên.

Trong khuôn khổ hợp tác, Trường Đại học Quang Trung chịu trách nhiệm đào tạo cốt lõi; Viện nghiên cứu giáo dục y tế phúc lợi Nhật Bản Châu Á sẽ chuyển giao giáo trình, học liệu và tiêu chuẩn chuyên môn từ Nhật Bản; Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe HHC đóng vai trò hạt nhân thực tiễn, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, môi trường thực hành thông qua các mô hình home care (chăm sóc tại nhà) và day care (chăm sóc ban ngày).

Trường Đại học Quang Trung, Viện nghiên cứu giáo dục y tế phúc lợi Nhật Bản Châu Á và Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe HHC ký kết hợp tác thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe theo định hướng chuẩn Nhật Bản. Ảnh: T.D

Sự hợp tác giữa 3 đơn vị là nền tảng quan trọng giúp đưa các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tiên tiến của Nhật Bản vào thực tế Việt Nam; nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ra đội ngũ nhân lực y tế năng lực cao.