Đau cổ vai gáy: Khi nào nên xoa bóp, khi nào phải đi khám?

Khi đau cổ vai gáy, nhiều người chọn xoa bóp hoặc massage để giảm khó chịu. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp trong một số trường hợp. Nếu đau kèm các triệu chứng bất thường, cần đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Lê Thị Minh Thịnh, Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết đau cổ vai gáy là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở những người làm việc văn phòng, thường xuyên cúi đầu dùng điện thoại, ngồi lâu hoặc ngủ sai tư thế. Triệu chứng thường gặp là cảm giác căng cứng, mỏi nặng vùng cổ, vai, gáy, đôi khi gây khó khăn khi xoay cổ.

Trong những trường hợp đau nhẹ đến vừa, chủ yếu là căng mỏi cơ có thể xoa bóp hoặc massage thư giãn. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini

Theo y học cổ truyền, đau cổ vai gáy có thể liên quan đến tình trạng khí huyết lưu thông kém, kinh lạc bị bế tắc hoặc do các yếu tố như phong, hàn, thấp. Xoa bóp bấm huyệt trong trường hợp phù hợp có thể giúp thư giãn cơ, hoạt huyết và giảm đau hiệu quả.

"Điều quan trọng là phân biệt rõ giữa đau mỏi thông thường và đau có dấu hiệu bất thường. Nếu chỉ là căng mỏi sau làm việc, xoa bóp đúng cách có thể giúp cải thiện. Nhưng nếu đau kéo dài, tăng dần hoặc kèm theo các triệu chứng thần kinh, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp", kỹ thuật viên Minh Thịnh chia sẻ.

Đau cổ vai gáy: Khi nào có thể xoa bóp tại nhà?

Trong những trường hợp đau nhẹ đến vừa, chủ yếu là căng mỏi cơ, không kèm theo tê yếu tay, không xảy ra sau chấn thương, người bệnh có thể lựa chọn xoa bóp bấm huyệt hoặc các dịch vụ massage thư giãn. Khi được thực hiện đúng kỹ thuật, phương pháp này giúp thư giãn cơ, giảm co cứng và cải thiện sự linh hoạt của vùng cổ vai gáy.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên xoa bóp quá mạnh hoặc tự ý bẻ vặn cổ, đặc biệt khi đang đau nhiều. Vùng cổ chứa nhiều cấu trúc quan trọng như mạch máu, dây thần kinh và cột sống, nên việc tác động cần được thực hiện đúng cách và phù hợp với từng tình trạng cụ thể.

Cần thăm khám khi đau kéo dài nhiều ngày không giảm, đau tăng dần, gây mất ngủ... Ảnh: H.N

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Người bệnh nên đi bác sĩ khám trước khi sử dụng dịch vụ xoa bóp nếu cơn đau xuất hiện sau té ngã, tai nạn hoặc va đập. Ngoài ra, cần thăm khám khi đau kéo dài nhiều ngày không giảm, đau tăng dần, gây mất ngủ, hoặc có các dấu hiệu như đau lan xuống tay, tê tay, yếu tay, khó cầm nắm hay đi đứng không vững.

Bên cạnh đó, nếu đau cổ vai gáy đi kèm với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, chóng mặt dữ dội, hoặc người bệnh có bệnh nền như loãng xương nặng, ung thư, rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, thì cần được bác sĩ đánh giá trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp xoa bóp nào.

Theo Lê Cầm (thanhnien.vn)