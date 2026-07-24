4 xét nghiệm giúp phát hiện sớm bệnh tim trước khi có triệu chứng

Không ít người chỉ phát hiện mình bị bệnh tim sau khi bị đau tim, suy tim hoặc đột quỵ. Do vậy, tầm soát sớm rất quan trọng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao như bị huyết áp cao, tiểu đường.

Dưới đây là những xét nghiệm có thể giúp phát hiện sớm bệnh tim.

Xét nghiệm mỡ máu

Xét nghiệm mỡ máu là một trong những xét nghiệm quan trọng nhất để xác định nguy cơ mắc bệnh tim. Xét nghiệm này đo các chỉ số như cholesterol toàn phần, cholesterol "xấu" LDL, cholesterol "tốt" HDL và triglyceride, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh tim có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng. Ảnh minh họa: N.Quý tạo từ Gemini

Khi nồng độ LDL trong máu tăng cao, các mảng bám có thể dần tích tụ trong thành động mạch, hình thành mảng xơ vữa. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, khiến động mạch bị hẹp hoặc tắc mà người bệnh không hề biết.

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI), nhiều người mắc bệnh động mạch vành không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Vấn đề chỉ được phát hiện khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc định kỳ. Vì vậy, xét nghiệm máu định kỳ, đặc biệt ở người trung niên và người già, sẽ phát hiện nguy cơ từ sớm.

Chụp điểm vôi hóa động mạch vành

Đây là xét nghiệm dùng phương pháp chụp CT để đo lượng canxi tích tụ trong các động mạch dẫn máu đến tim. Sự xuất hiện của canxi thường là dấu hiệu cho thấy quá trình xơ vữa động mạch đã diễn ra từ trước.

Điểm số vôi hóa càng cao thì nguy cơ mắc bệnh động mạch vành hoặc gặp các biến cố tim mạch trong tương lai càng lớn. Ngược lại, nếu điểm số bằng 0, nguy cơ mắc bệnh tim trong vài năm tới thường thấp hơn.

Xét nghiệm này đặc biệt hữu ích ở những người chưa có triệu chứng nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như có huyết áp cao, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim.

Điện tâm đồ

Điện tâm đồ là xét nghiệm ghi lại hoạt động điện của tim. Xét nghiệm này thường được chỉ định khi người bệnh có các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực hoặc đau ngực, bác sĩ tim mạch Payal Kohli, chuyên gia tại phòng khám tim mạch Cherry Creek Heart (Mỹ), cho biết.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, điện tâm đồ cũng có thể được thực hiện trong một số trường hợp không có triệu chứng, chẳng hạn khi khám sức khỏe định kỳ. Điện tâm đồ có thể phát hiện rối loạn nhịp tim, dấu hiệu thiếu máu cơ tim hoặc tình trạng tim phải làm việc quá sức do huyết áp cao kéo dài.

Chỉ số cổ chân - cánh tay (ABI)

Đây là kiểm tra khá đơn giản, được thực hiện bằng cách so sánh huyết áp ở cổ chân với huyết áp ở cánh tay. Nếu chỉ số này thấp, điều đó có thể cho thấy dòng máu đến chân đang bị cản trở vì hẹp động mạch hoặc mảng xơ vữa.

Điều đáng chú ý là tình trạng xơ vữa động mạch thường không chỉ xảy ra ở một vị trí. Nếu động mạch ở chân đã xuất hiện tổn thương, nguy cơ các động mạch khác trong cơ thể có vấn đề cũng cao hơn.

Vì vậy, xét nghiệm ABI không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh động mạch ngoại biên mà còn có thể cảnh báo nguy cơ cao hơn đối với nhồi máu cơ tim và đột quỵ trong tương lai. Xét nghiệm này đặc biệt hữu ích ở người lớn tuổi, người hút thuốc lá lâu năm hoặc người mắc tiểu đường, theo Healthline.

Theo Ngọc Quý (thanhnien.vn)