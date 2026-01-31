AI có thể phát hiện chính xác nhiều bệnh tim quan trọng chỉ từ hình ảnh siêu âm

(GLO)- Một nghiên cứu lâm sàng mới đây cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện chính xác nhiều bệnh tim quan trọng chỉ từ một hình ảnh siêu âm tim, mở ra khả năng mở rộng sàng lọc tim mạch nhanh chóng ra ngoài các phòng siêu âm chuyên sâu.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Digital Health, do Công ty AISAP - một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán AI tại điểm chăm sóc thực hiện.

AI có thể chẩn đoán bệnh tim chính xác từ một lần siêu âm. Ảnh: FREEPIK/TTO

Để huấn luyện mô hình, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hơn 120.000 ca siêu âm tim. Sau đó, AI được kiểm chứng trong điều kiện lâm sàng thực tế thông qua một nhóm bệnh nhân theo dõi tiền cứu.

Kết quả cho thấy, mô hình học sâu của AISAP có khả năng nhận diện bệnh van tim và rối loạn chức năng thất tim với độ chính xác cao, ngay cả khi hình ảnh siêu âm được thực hiện bởi bác sĩ không chuyên tim mạch và bằng thiết bị cầm tay.

Công nghệ của AISAP được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ tại khoa cấp cứu, phòng khám tuyến cơ sở hoặc vùng sâu, vùng xa đưa ra đánh giá nhanh với độ tin cậy tương đương chuyên gia.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhóm người trên 65 tuổi thường có tỷ lệ mắc bệnh van tim cao và việc phát hiện sớm mang tính quyết định sống còn.