Apple cảnh báo thói quen nên tránh khi sạc pin iPhone qua đêm

(GLO)- Apple cảnh báo việc sạc điện thoại trong môi trường có nhiệt độ trên 35 độ C có thể làm hỏng dung lượng pin vĩnh viễn. Vì vậy, hãy tránh sạc máy dưới gối, chăn hoặc ở những nơi môi trường quá nóng.

Theo đó, nhiều người dùng iPhone hiện nay có thói quen sạc pin bằng cách cắm sạc rồi đặt điện thoại ngay trên nệm, dưới gối hoặc vùi trong chăn, với mong muốn sáng hôm sau pin đạt 100%.

Apple khuyến cáo người dùng nên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng khi sạc pin iPhone. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, theo hướng dẫn an toàn chính thức của Apple thì iPhone, bộ sạc và cả sạc không dây đều có thể sinh nhiệt trong quá trình hoạt động, đặc biệt là khi đang nạp pin.

Khi đó, nhiệt có thể tích tụ và gây nóng quá mức dẫn đến nguy cơ thiếu an toàn và có thể xảy ra cháy nổ. Vì vậy, Apple khuyến cáo người dùng nên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh để da tiếp xúc lâu với cáp hoặc đầu nối nguồn.

Một băn khoăn khác của người dùng iPhone là bật Wi-Fi và Bluetooth làm giảm thời lượng pin. Tuy nhiên, theo Apple, 2 công nghệ này chỉ tiêu thụ điện năng tối thiểu nên không cần tắt.

iPhone sử dụng pin lithium-ion, hoạt động theo chu kỳ sạc. Chu kỳ sạc hoàn chỉnh là khi dùng lượng pin (xả pin) tương ứng 100% dung lượng pin. Dung lượng của bất kỳ pin nào cũng giảm sau một số lần sạc nhất định.

Với pin lithium-ion, dung lượng pin tiêu hao không đáng kể sau mỗi chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Pin lithium-ion của Apple được thiết kế để lưu giữ 80% dung lượng gốc sau nhiều chu kỳ sạc, con số này tùy thuộc từng sản phẩm.

Để kéo dài tuổi thọ pin, Apple khuyên người dùng iPhone sạc đầy một nửa khi cất đi, không sử dụng trong thời gian dài; tránh sạc hoặc để iPhone ở môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài.