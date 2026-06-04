Nghị định 174: Không phải cứ chia sẻ bài báo trên mạng xã hội là bị xử phạt

(GLO)- Những ngày gần đây, thông tin về việc từ ngày 1-7-2026, người dùng mạng xã hội có thể bị phạt tới 30 triệu đồng khi chia sẻ bài báo đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, không phải mọi hành vi chia sẻ bài báo đều bị xử phạt, mà chỉ áp dụng đối với những trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đăng tải nội dung trái phép.

Nhiều người dùng cho biết họ lo ngại việc chia sẻ các bài báo từ cơ quan báo chí chính thống có thể bị xử phạt theo Nghị định mới. Ảnh: Thùy Dương/LĐO

Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Trong đó, Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hoặc các nội dung chưa được phép lưu hành, đã bị cấm lưu hành hoặc bị tịch thu.

Theo phân tích của các chuyên gia, quy định này chủ yếu hướng đến việc ngăn chặn tình trạng sao chép, đăng lại nguyên văn bài báo, hình ảnh, video của cơ quan báo chí lên fanpage, hội nhóm hoặc các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút tương tác, quảng cáo và kiếm lợi nhuận mà không được cấp phép. Đây là hành vi xâm phạm bản quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan báo chí và tác giả.

Ngược lại, người dùng chia sẻ link bài báo từ trang chính thức của cơ quan báo chí lên trang cá nhân, kèm theo bình luận hoặc giới thiệu nội dung, về cơ bản không thuộc trường hợp bị xử phạt. Việc chia sẻ này còn giúp lan tỏa thông tin chính thống và tăng lượng truy cập cho cơ quan báo chí.

Các chuyên gia cho rằng cần phân biệt rõ giữa hành vi “chia sẻ liên kết” và “sao chép, đăng tải lại toàn bộ nội dung” để tránh hiểu nhầm rằng mọi hoạt động chia sẻ tin tức trên mạng xã hội đều vi phạm pháp luật.

Bên cạnh quy định về bản quyền báo chí, Nghị định 174 cũng siết chặt xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc gây hoang mang trong dư luận. Đối với các hành vi này, mức phạt có thể lên tới 50 triệu đồng, đồng thời người vi phạm buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm báo chí và ưu tiên sử dụng các hình thức chia sẻ hợp pháp như đăng liên kết từ nguồn chính thống. Điều này không chỉ giúp tránh các rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tôn trọng bản quyền và hạn chế tin giả trên không gian mạng.