Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận cho 52 tác phẩm báo chí chất lượng cao

VŨ HOÀNG
(GLO)- Chiều 19-1, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết và trao giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Hội Nhà báo tỉnh đã tiếp nhận 70 đề tài đăng ký ở đầy đủ các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

img-3791.jpg
Quang cảnh lễ tổng kết, trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2025. Ảnh: Nhật Trường

Qua quá trình thẩm định, Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đã quyết định trao chứng nhận và hỗ trợ kinh phí cho 52 tác phẩm đạt yêu cầu, bao gồm: 8 tác phẩm loại A, 20 tác phẩm loại B và 24 tác phẩm loại C.

Theo đánh giá của Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu, các tác phẩm năm nay đã phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là các đề tài về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Nhiều tác phẩm đã đi sâu vào các gương điển hình tiên tiến, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

img-2919.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao; đồng thời, đề nghị các chi hội, hội viên tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung sáng tạo các bài viết chuyên đề, bình luận sâu về những vấn đề dư luận quan tâm.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh cũng kiến nghị tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2026-2031 nhằm tạo động lực để đội ngũ người làm báo địa phương không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

