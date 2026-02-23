Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Thượng chòi vui hội ngày xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Xuân về, rộn rã câu hô bài chòi

Từ sáng mùng 1 Tết, giới mộ điệu bài chòi đã nô nức hòa mình vào Hội đánh bài chòi dân gian tại Hội xuân Chợ Gò do xã Tuy Phước tổ chức. Giữa phiên chợ đầu năm tấp nập, người dân vừa dạo chợ mua lộc, vừa thượng chòi thưởng thức những câu thai duyên dáng, thấm đẫm hồn quê.

Những gương mặt nghệ nhân quen thuộc như Nguyễn Phú, Kiều My, Huỳnh Thị Điệp, Trần Đình Dư… lại tiếp tục thắp lên không khí rộn ràng, thân thương cho hội xuân.

Dẫu quen mà chẳng hề cũ, bởi các nghệ nhân luôn linh hoạt làm mới cách hô hát, sáng tạo thêm câu thai, trau chuốt từng làn điệu để người nghe cảm nhận rõ hơi thở mùa xuân đang len lỏi trong từng câu chữ. Chính sự tìm tòi ấy của từng thế hệ nghệ nhân đã giúp bài chòi không ngừng “chuyển mình” mà vẫn giữ được cốt cách dân gian vốn có.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My (xã Tuy Phước), để trở thành một “hiệu” giỏi, ngoài đam mê và năng khiếu còn phải không ngừng học hỏi, rèn luyện.

“Bên cạnh việc sáng tác thêm câu thai mới, tôi còn tập chuyển làn điệu để phần diễn xướng phong phú hơn. Ngoài xuân nữ, tôi sử dụng thêm xàng xê, hò quảng, xàng xê lụy… để tạo màu sắc mới mẻ cho hội chơi” - chị My chia sẻ.

Từ mùng 4 - 6 Tết, Hội đánh bài chòi cổ dân gian “Về miền di sản” do UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức tại Công viên Phước Hiệp (thôn Giang Bắc) đã mang đến không gian vui xuân rộn ràng; thu hút đông đảo người dân đến vui hội và hòa mình vào những câu hô thai đầu năm.

thuong-choi-vui-hoi-ngay-xuan-4.jpg
Hội đánh bài chòi cổ dân gian “Về miền di sản” xã Tuy Phước Bắc tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân dịp đầu xuân. Ảnh: T.K

Là hiệu trẻ trưởng thành từ các lớp tập huấn bảo tồn nghệ thuật bài chòi dân gian do địa phương tổ chức và thường xuyên tham gia hô hát trong các hội xuân tại xã Tuy Phước Bắc, chị Trần Thị Như Thường cho rằng bài chòi là loại hình nghệ thuật tổng hợp giàu tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xướng và hội họa.

Xuất phát từ sinh hoạt cộng đồng làng xã mỗi độ xuân về, bài chòi dần trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, nuôi dưỡng lòng nhân ái và khơi dậy tinh thần lạc quan.

“Dịp xuân này, tôi tham gia biểu diễn tại xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Bắc và chương trình "Xuân về trên tháp cổ" tại tháp Bánh Ít. Với tôi, hô thai đầu xuân là một niềm hạnh phúc rất đặc biệt. Khi thấy bà con chăm chú lắng nghe, reo vui khi trúng bài, tôi càng tin rằng bài chòi vẫn có sức sống bền bỉ trong đời sống hôm nay” - chị Thường chia sẻ.

Góp sắc xuân, giữ mạch di sản

Diễn ra từ mùng 2 Tết, Hội đánh bài chòi dân gian tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) rộn rã trong sắc màu lễ hội đầu xuân.

Đông đảo người dân và du khách quây quần bên những chòi tre mộc mạc, chăm chú lắng nghe từng câu hô thai dí dỏm, khi trầm bổng sâu lắng, khi rộn rã tiếng cười. Tiếng phách gõ nhịp, tiếng trống giục giã hòa cùng tiếng reo vui mỗi lượt trúng bài góp phần tạo nên không gian xuân rộn ràng, ấm áp và đậm đà bản sắc xứ Nẫu.

Bạn Đặng Hà Phương - du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết Nguyên đán tại Gia Lai và cũng là lần đầu biết đến bài chòi. Dù chưa hiểu hết từng câu chữ, nhưng không khí rất vui, ai cũng hào hứng và say mê”.

Không chỉ vậy, tiếng hô hát bài chòi còn rộn vang khắp các lễ hội xuân. Sau đêm diễn phục vụ bà con tại địa phương, vợ chồng nghệ nhân Trần Hữu Phước và Lê Thị Hoa (đảo Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu) lại tất bật góp mặt trong các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại chương trình kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo bà Trần Thị Hoa, điều khiến nghệ nhân thêm phấn khởi chính là sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. “Các thẻ bài được ủng hộ rất nhanh, người chơi tham gia đông vui. Để khán giả hào hứng, chúng tôi cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, ôn lại câu thai cũ, học thêm câu mới, lồng ghép giới thiệu danh lam, thắng cảnh, niềm vui đón xuân của quê hương… Các hiệu phải diễn tự nhiên, ăn ý thì hội chơi mới thật sự thăng hoa” - bà Hoa bày tỏ.

Hội bài chòi dân gian không chỉ khiến không khí Tết thêm vui nhộn với sắc màu riêng mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Giữa nhịp sống hiện đại, những câu hô thai mộc mạc vẫn ngân vang, nhắc nhớ về cội nguồn và khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian như một phần không thể thiếu trong mùa xuân quê hương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

Văn hóa

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm nhấn nghệ thuật thu hút người dân và du khách du xuân. Ảnh: Đoan Ngọc

Năm Ngọ nói về ngựa: Từ tranh Bát tuấn đồ đến Mã đáo thành công

Văn hóa

(GLO)- Trong hệ thống can chi Á Đông, Ngọ không chỉ là mốc thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với con ngựa. Từ tranh Bát tuấn đồ đến các thành ngữ Bát tuấn hùng phong, Mã đáo thành công, hình tượng này cho thấy cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, tập thể và thời thế qua vó ngựa.

"Càng địa phương, càng thế giới"

"Càng địa phương, càng thế giới"

Văn hóa

(GLO)- Đó là quan điểm được PGS, TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ cách đây ít lâu khi nói về giá trị của bản sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Mỗi cây nêu dựng lên không chỉ góp thêm sắc xuân, mà còn mang ý nghĩa bảo tồn nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dựng nêu đón Tết - gợi sắc xuân từ mỹ tục xưa

Văn hóa

(GLO)- Dựng cây nêu đón Tết là một phong tục có từ xa xưa trong đời sống văn hóa của người Việt. Mỹ tục này từng bị mai một, tuy nhiên, những năm gần đây đã được nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai phục dựng như một hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Cắt cỏ dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên di tích tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai chỉnh trang bảo tàng để đón khách Tết

Văn hóa

(GLO)- Nhằm chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung tích cực chỉnh trang cảnh quan, làm mới không gian trưng bày, chăm sóc khuôn viên các di tích được giao quản lý, sẵn sàng đón khách tìm về với lịch sử, văn hóa trong những ngày đầu năm mới.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

null