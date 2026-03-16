Đề xuất xây dựng mô hình cảng cá kết hợp du lịch tại phường Quy Nhơn Đông

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-3, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch về việc xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch tại phường Quy Nhơn Đông.

Theo kết luận cuộc họp diễn ra ngày 9-3, khu vực Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) được xác định là địa bàn có tiềm năng để phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, thiếu định hướng quản lý và tổ chức bài bản. Do đó, cần nghiên cứu xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển.

khu-vuc-ben-ca-nhon-ly-duoc-dinh-huong-nghien-cuu-xay-dung-mo-hinh-cang-ca-ket-hop-phat-trien-du-lich.jpg
Khu vực bến cá Nhơn Lý được định hướng nghiên cứu xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát quy hoạch phát triển du lịch biển, đồng thời phối hợp đề xuất các sản phẩm du lịch cụ thể tại khu vực Nhơn Lý và Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), chú trọng khai thác các giá trị văn hóa biển, làng chài và lễ hội truyền thống của ngư dân, từng bước mở rộng quy mô tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch.

Năm 2025, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông hiện có di sản Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải (xã Nhơn Hải cũ) vẫn được cộng đồng dân cư thực hành với đầy đủ các truyền thống văn hóa đa dạng, đặc sắc, mang tính tương đồng với Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý và mang bản sắc riêng của Nhơn Hải.

lang-ong-nam-hai-tai-nhon-hai-di-tich-tin-nguong-gan-voi-doi-song-ngu-dan-duoc-tinh-chi-dao-nganh-van-hoa-de-xuat-lap-ho-so-xep-hang-di-tich-cap-tinh-1.jpg
lang-ong-nam-hai-tai-nhon-hai-di-tich-tin-nguong-gan-voi-doi-song-ngu-dan-duoc-tinh-chi-dao-nganh-van-hoa-de-xuat-lap-ho-so-xep-hang-di-tich-cap-tinh-2.jpg
Lăng Ông Nam Hải tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong bối cảnh xã Nhơn Hải và Nhơn Lý đã được sáp nhập thành phường Quy Nhơn Đông, để thống nhất hình thức thực hành chung liên quan tới tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (thần Nam Hải) của cộng đồng ngư dân, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh bổ sung Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất xếp hạng các Lăng Ông Nam Hải thành di tích cấp tỉnh theo quy định.

le-hoi-cau-ngu-nhon-hai-mang-ban-sac-rieng-voi-nghe-thuat-mua-guom-hau-than-1.jpg
le-hoi-cau-ngu-nhon-hai-mang-ban-sac-rieng-voi-nghe-thuat-mua-guom-hau-than-2.jpg
Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải mang bản sắc riêng với nghệ thuật múa gươm hầu thần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng được giao xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh Lễ hội cầu ngư Đề Gi (xã Đề Gi) và Lễ hội cầu ngư Bình Thái (xã Tuy Phước). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển gắn với sinh kế bền vững của cộng đồng ngư dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát quy hoạch hệ thống cảng cá trên địa bàn, nghiên cứu định hướng phát triển mô hình cảng cá kết hợp du lịch trong dài hạn. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan, tham mưu xây dựng Đề án cảng cá du lịch để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

UBND phường Quy Nhơn Đông có trách nhiệm đề xuất mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng biển, làng nghề truyền thống; xây dựng phương án tổ chức, quản lý hoạt động tại khu vực cảng cá khi hình thành mô hình cảng cá du lịch; đồng thời tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá và làng chài.

Xứ hát bội vào mùa lưu diễn

(GLO)- Từ lễ hội cầu ngư, kỳ yên, thanh minh đến giỗ tổ nghề, ở đâu có hội làng, ở đó tiếng trống chầu lại vang lên, dẫn dắt bước chân của các đoàn hát bội.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Về chùa Phật Lồi xin lộc đầu năm

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Ra mắt cuốn sách "Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Tết tàn

Người về cố hương muộn trong một buổi sáng mưa phùn. Thứ mưa không thành giọt mà chỉ lửng lơ trong không khí, đủ để làm áo ướt lúc nào không hay. Đúng hôm tết vừa hết.

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với "cuộc đời thứ hai"

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

null