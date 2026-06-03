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Tổng duyệt vở ca kịch bài chòi “Huyền Trân công chúa”

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Tối 2-6, Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi biểu diễn báo cáo tổng duyệt vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa sau 60 buổi tập luyện, dàn dựng nâng cao.

Vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa dựa trên kịch bản của tác giả Đoàn Thanh Ái và nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, do NSND Nguyễn Hoài Huệ đạo diễn dàn dựng nâng cao. Vở diễn lần này được dàn dựng nâng cao từ phiên bản dàn dựng mới vào năm 1994 và phục hồi lại vào năm 2017.

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Cảnh diễn thể hiện cung đình Chiêm Thành. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nội dung vở diễn xoay quanh câu chuyện về công chúa Huyền Trân của triều Trần - người được xem là “sứ giả hòa bình” trong lịch sử dân tộc. Vì đại cuộc quốc gia, nàng chấp nhận hy sinh tình riêng để kết duyên cùng vua Chế Mân (Chiêm Thành), góp phần thiết lập mối hòa hiếu giữa Đại Việt và Chiêm Thành, mở ra giai đoạn ổn định ở phương Nam.

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NSƯT Thùy Dung (bìa phải) trong vai công chúa Huyền Trân và NSƯT Phương Phú (bìa trái) trong vai vua Chế Mân. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không chỉ khắc họa sự hy sinh cao cả của công chúa Huyền Trân, vở diễn còn tái hiện những biến cố nơi cung đình Chiêm Thành, những âm mưu của gian thần cùng hành trình của Huyền Trân vượt qua hủ tục sau khi vua Chế Mân qua đời để trở về Đại Việt. Dù trở lại quê hương, trong trái tim công chúa Huyền Trân vẫn luôn dành tình cảm trân quý cho cả hai dân tộc Việt - Chăm.

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Vở diễn Huyền Trân công chúa được dàn dựng nâng cao rút ngắn thời lượng so với trước. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ê-kíp thực hiện, lần dàn dựng nâng cao năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ giàu kinh nghiệm. Vai công chúa Huyền Trân do NSƯT Dương Nữ Thùy Dung - Trưởng Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định đảm nhận, bên cạnh các nghệ sĩ như: NSƯT Phương Phú (vai Chế Mân), Thành Việt (vai Trần Khắc Chung), Xuân Hoàng (vai Trần Nhân Tông)...

Buổi tổng duyệt nhằm đánh giá chất lượng nghệ thuật trước khi vở diễn chính thức lưu diễn phục vụ công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống và lan tỏa thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị, tinh thần vì đại nghĩa của công chúa Huyền Trân.

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