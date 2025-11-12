Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia 2 tiết mục

(GLO)- Thông tin từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đơn vị đã đăng ký tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025 với 2 vở diễn đặc sắc: "Nhìn lại một vương triều" (Tuồng) và "Dòng sông kể chuyện" (Ca kịch bài chòi).

Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 26-11 tại rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, TP Hà Nội). Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội và Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam tổ chức.

Thời gian qua, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã đầu tư dàn dựng, tinh chỉnh hai tác phẩm công phu, thể hiện rõ nỗ lực sáng tạo và tâm huyết của tập thể nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống quê hương, đồng thời chuyển tải những thông điệp vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử cho đến hôm nay.

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều". Ảnh: Huỳnh Vỹ

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" (tác giả: Văn Trọng Hùng; đạo diễn: NSND Hoài Huệ; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm) được dàn dựng, khắc họa nhân vật Hồ Quý Ly cùng một giai đoạn lịch sử nhiều biến động cuối đời Trần (cuối thế kỷ XIV, đầu XV).

Vở tuồng “Nhìn lại một vương triều” khắc họa Hồ Quý Ly, tái hiện bức tranh lịch sử nhiều biến động và gửi gắm những suy ngẫm sâu sắc về khát vọng đổi thay vận mệnh quốc gia và bài học từ quá khứ. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Khi nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lập nên nhà Hồ. Với nhiều cải cách mang tính tiến bộ như: Dùng chữ Nôm thay chữ Hán, phát hành tiền giấy thay tiền đồng, giảm điền trang... Hồ Quý Ly cho thấy khát vọng canh tân đất nước. Tuy nhiên, vì thiếu đồng thuận và bất ổn trong xã hội đã khiến nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ sau 7 năm trị vì (1400 - 1407), để lại nhiều bài học lịch sử.

Vở "Dòng sông kể chuyện" (tác giả kịch: Nguyễn Hoài; chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình cách mạng tại vùng đất kinh kì An Nhơn, được đưa vào sân khấu ca kịch bài chòi. Vở diễn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao của anh hùng liệt sĩ, gia đình cách mạng và nhân dân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một cảnh trong vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Đây là dịp tôn vinh tâm huyết, lao động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ tinh hoa nghệ thuật dân tộc, khẳng định nghệ thuật truyền thống là nền tảng phát triển đương đại và bản sắc dân tộc hôm nay.