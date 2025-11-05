Đoàn tuồng Đào Tấn tổng duyệt vở tuồng “Khát vọng non sông”

Vở tuồng Khát vọng non sông do NSND Nguyễn Hoài Huệ đạo diễn, tác giả kịch bản là nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, chuyển thể hát bội bởi nghệ sĩ Đoàn Thanh Tâm.

Tham gia ê kíp dàn dựng còn có NSƯT Hoàng Thanh Bình (trợ lý đạo diễn), NSƯT Đào Trung Nghĩa (sáng tác và chỉ huy âm nhạc), họa sĩ Nguyễn Văn Sáu (thiết kế mỹ thuật), nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiển (biên đạo múa) cùng dàn diễn viên, nhạc công của Đoàn tuồng Đào Tấn, một số diễn viên của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định tham gia phụ diễn.

Màn khai từ mở màn vở diễn là cảnh Tăng Bạt Hổ đọc chiếu Cần Vương dưới tán rừng Kim Sơn, kêu gọi nghĩa quân đứng lên chống Pháp. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khát vọng non sông là khúc tráng ca tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ (tên thật là Tăng Doãn Văn, sinh năm 1858 tại làng An Thường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước đây). Ông là một trong những sĩ phu tiêu biểu cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, người sớm đề xướng con đường đấu tranh giành độc lập, canh tân đất nước.

Nghệ sĩ Thái Phiên (bìa phải) thể hiện tròn vai nhân vật Tăng Bạt Hổ trong vở tuồng Khát vọng non sông. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn tái hiện chặng đường cứu nước đầy gian truân nhưng rực sáng khát vọng tự cường của Tăng Bạt Hổ - hành trình gần 30 năm bôn ba từ miền Trung ra Bắc rồi sang tận Thái Lan, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, mang theo niềm tin mãnh liệt vào ngày non sông thống nhất.

Cảnh nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Tăng Bạt Hổ tiến đánh phủ Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các vai diễn chính gồm: Nghệ sĩ Thái Phiên trong vai Tăng Bạt Hổ; nghệ sĩ Thanh Vân vai Xuân Mai; NSƯT Ngọc Nhân vai Lê Nam; nghệ sĩ Quốc Hòa vai Thiên hoàng Minh Trị; nghệ sĩ Thái Anh vai Nguyễn Thân; cùng nhiều nghệ sĩ khác góp phần làm nên không khí bi tráng của thời đại thông qua các tuyến nhân vật chính diện và phản diện.

Tuyến nhân vật phản diện được các nghệ sĩ diễn tròn vai, góp phần tăng thêm kịch tích cho vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Âm nhạc, vũ đạo và mỹ thuật sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, chuyển tải chủ đề của vở diễn đến khán giả một cách sinh động thông qua sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống.

Những màn vũ đạo, kết hợp võ thuật trong hát bội mang đến sự hấp dẫn cho khán giả khi theo dõi vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, vở tuồng Khát vọng non sông không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những bậc tiền nhân đã hiến trọn đời mình cho lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là vở diễn mới, được dàn dựng theo kế hoạch hoạt động trong năm nay của Nhà hát, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật hát bội, bổ sung thêm tiết mục biểu diễn phục vụ công chúng.