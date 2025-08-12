Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai triển khai dàn dựng mới vở tuồng “Khát vọng non sông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-8, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai triển khai dàn dựng mới vở tuồng "Khát vọng non sông" (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Vở tuồng khắc họa cuộc đời và sự nghiệp chí sĩ Tăng Bạt Hổ (1858 - 1906) tên thật là Tăng Doãn Văn - nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Sinh ra tại làng An Thường, tổng Vạn Đức, huyện Bồng Sơn, phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), Tăng Bạt Hổ là người can trường, khí khái, nổi tiếng văn hay võ giỏi. Ông là thủ lĩnh phong trào Cần Vương Bắc Bình Định, là người dẫn đường cho Phan Bội Châu sang Nhật Bản, cùng Phan Bội Châu khởi xướng phong trào Đông Du.

Chí sĩ Tăng Bạt Hổ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, chí khí kiên trung và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

h6.jpg
Đạo diễn NSND Nguyễn Hoài Huệ thay mặt ê-kíp phát biểu về việc thực hiện
﻿dàn dựng vở tuồng. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cho biết, theo kế hoạch, vở diễn sẽ được dàn dựng trong thời gian 90 buổi, sau đó sẽ báo cáo tổng duyệt.

Ê-kíp vở diễn sẽ khai thác các thủ pháp nghệ thuật sân khấu hát bội truyền thống kết hợp với dàn cảnh, âm nhạc và phục trang được đầu tư công phu, nhằm tái hiện nhân cách bậc chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, chuyển tải thông điệp về tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

q4.jpg
Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đánh trống chầu thực hiện nghi thức triển khai dàn dựng vở tuồng mới. Ảnh: ĐVCC

Việc dàn dựng vở tuồng mới về đề tài lịch sử "Khát vọng non sông" của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai góp phần làm phong phú thêm tiết mục tuồng để phục vụ Nhân dân, giới thiệu hình tượng nhân vật lịch sử trên quê hương “đất Võ, trời Văn” đến đông đảo công chúng.

Dự kiến trong tháng 10 tới, Nhà hát cũng sẽ tiến hành dàn dựng mới thêm vở ca kịch bài chòi để bổ sung kho kịch mục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Văn hóa

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

Văn hóa

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

null