Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai triển khai dàn dựng mới vở tuồng “Khát vọng non sông”

Vở tuồng khắc họa cuộc đời và sự nghiệp chí sĩ Tăng Bạt Hổ (1858 - 1906) tên thật là Tăng Doãn Văn - nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Sinh ra tại làng An Thường, tổng Vạn Đức, huyện Bồng Sơn, phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), Tăng Bạt Hổ là người can trường, khí khái, nổi tiếng văn hay võ giỏi. Ông là thủ lĩnh phong trào Cần Vương Bắc Bình Định, là người dẫn đường cho Phan Bội Châu sang Nhật Bản, cùng Phan Bội Châu khởi xướng phong trào Đông Du.

Chí sĩ Tăng Bạt Hổ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, chí khí kiên trung và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Đạo diễn NSND Nguyễn Hoài Huệ thay mặt ê-kíp phát biểu về việc thực hiện

﻿dàn dựng vở tuồng. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cho biết, theo kế hoạch, vở diễn sẽ được dàn dựng trong thời gian 90 buổi, sau đó sẽ báo cáo tổng duyệt.

Ê-kíp vở diễn sẽ khai thác các thủ pháp nghệ thuật sân khấu hát bội truyền thống kết hợp với dàn cảnh, âm nhạc và phục trang được đầu tư công phu, nhằm tái hiện nhân cách bậc chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, chuyển tải thông điệp về tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đánh trống chầu thực hiện nghi thức triển khai dàn dựng vở tuồng mới. Ảnh: ĐVCC

Việc dàn dựng vở tuồng mới về đề tài lịch sử "Khát vọng non sông" của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai góp phần làm phong phú thêm tiết mục tuồng để phục vụ Nhân dân, giới thiệu hình tượng nhân vật lịch sử trên quê hương “đất Võ, trời Văn” đến đông đảo công chúng.

Dự kiến trong tháng 10 tới, Nhà hát cũng sẽ tiến hành dàn dựng mới thêm vở ca kịch bài chòi để bổ sung kho kịch mục.