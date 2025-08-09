(GLO)- Tối 8-8, Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) đã có buổi diễn tổng duyệt nâng cao vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; tác giả chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Đây là vở tuồng lịch sử khắc họa bối cảnh nhà nước phong kiến Đại Việt đầu thế kỷ XV khi vương triều Trần vào thời kỳ suy vong, triều nhà Hồ do Hồ Quý Ly lập nên lấy quốc hiệu Đại Ngu để kế tục đại nghiệp.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều khắc họa vương triều Hồ (1400 - 1407) để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nước ta. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn xoay quanh nhân vật Hồ Quý Ly, với những dấu ấn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trong việc cải cách đất nước một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhưng do sự nóng vội đã mắc phải những sai lầm khi lòng dân không thuận, dẫn tới kết cục bi thảm: Vương triều Hồ nhanh chóng sụp đổ sau 7 năm (1400 - 1407) tồn tại, đất nước lại bị giặc Minh (Trung Quốc) sang xâm chiếm, để rồi: “…Phải chăng mưu lược giỏi/ Thiếu kế sách dân an/ Hoài bão non sông đành vỡ mộng/ Anh hùng ôm hận mãi ngàn năm”.

Nghệ sĩ Thái Phiên (giữa) thể hiện tròn vai khắc họa nhân vật Hồ Quý Ly trong vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Toàn bộ cấu trúc vở diễn từ bố cục, cảnh trí đến âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất của diễn viên được ê - kíp vở diễn sáng tạo thể hiện qua tác phẩm sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống xoay quanh mô - tip “tứ trụ triều đình”, nhưng đã để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả, chuyển tải những thông điệp còn vẹn nguyên giá trị lịch sử như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng nhắc nhở tướng sĩ: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”.

Bài học ấy, dù trải qua bao thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại hôm nay - khi mọi chính sách, mọi bước đi lớn của quốc gia vẫn cần xuất phát từ sức dân, vì dân, mà sau này Nguyễn Trãi cũng từng nói: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”.

Vở diễn thể hiện tác phẩm sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống xoay quanh mô - tip “tứ trụ triều đình”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dấu ấn triều Hồ và Hồ Quý Ly đã được ê - kíp vở diễn sáng tạo thể hiện qua vở diễn Nhìn lại một vương triều chuyển tải những thông điệp còn vẹn nguyên giá trị lịch sử cho đến hôm nay. Ảnh: Ngọc Nhuận

Buổi tổng duyệt nâng cao là bước hoàn thiện cuối cùng của vở tuồng Nhìn lại một vương triều để ê - kíp vở diễn rà soát chi tiết, tinh chỉnh biểu diễn trước khi chính thức tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dự kiến diễn ra vào quý IV/2025 tại TP Đà Nẵng.