Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Tổng duyệt nâng cao vở tuồng “Nhìn lại một vương triều”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 8-8, Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) đã có buổi diễn tổng duyệt nâng cao vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; tác giả chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Đây là vở tuồng lịch sử khắc họa bối cảnh nhà nước phong kiến Đại Việt đầu thế kỷ XV khi vương triều Trần vào thời kỳ suy vong, triều nhà Hồ do Hồ Quý Ly lập nên lấy quốc hiệu Đại Ngu để kế tục đại nghiệp.

img-0858.jpg
Vở tuồng Nhìn lại một vương triều khắc họa vương triều Hồ (1400 - 1407) để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nước ta. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn xoay quanh nhân vật Hồ Quý Ly, với những dấu ấn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trong việc cải cách đất nước một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhưng do sự nóng vội đã mắc phải những sai lầm khi lòng dân không thuận, dẫn tới kết cục bi thảm: Vương triều Hồ nhanh chóng sụp đổ sau 7 năm (1400 - 1407) tồn tại, đất nước lại bị giặc Minh (Trung Quốc) sang xâm chiếm, để rồi: “…Phải chăng mưu lược giỏi/ Thiếu kế sách dân an/ Hoài bão non sông đành vỡ mộng/ Anh hùng ôm hận mãi ngàn năm”.

img-1118.jpg
Nghệ sĩ Thái Phiên (giữa) thể hiện tròn vai khắc họa nhân vật Hồ Quý Ly trong vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Toàn bộ cấu trúc vở diễn từ bố cục, cảnh trí đến âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất của diễn viên được ê - kíp vở diễn sáng tạo thể hiện qua tác phẩm sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống xoay quanh mô - tip “tứ trụ triều đình”, nhưng đã để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả, chuyển tải những thông điệp còn vẹn nguyên giá trị lịch sử như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng nhắc nhở tướng sĩ: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”.

Bài học ấy, dù trải qua bao thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại hôm nay - khi mọi chính sách, mọi bước đi lớn của quốc gia vẫn cần xuất phát từ sức dân, vì dân, mà sau này Nguyễn Trãi cũng từng nói: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”.

img-0845.jpg
Vở diễn thể hiện tác phẩm sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống xoay quanh mô - tip “tứ trụ triều đình”. Ảnh: Ngọc Nhuận
img-1232.jpg
Dấu ấn triều Hồ và Hồ Quý Ly đã được ê - kíp vở diễn sáng tạo thể hiện qua vở diễn Nhìn lại một vương triều chuyển tải những thông điệp còn vẹn nguyên giá trị lịch sử cho đến hôm nay. Ảnh: Ngọc Nhuận

Buổi tổng duyệt nâng cao là bước hoàn thiện cuối cùng của vở tuồng Nhìn lại một vương triều để ê - kíp vở diễn rà soát chi tiết, tinh chỉnh biểu diễn trước khi chính thức tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dự kiến diễn ra vào quý IV/2025 tại TP Đà Nẵng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vệt nắng

Vệt nắng

Quà tặng tâm hồn

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Đoàn viên xã Tuy Phước đang kiểm tra sách. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước

Xã Tuy Phước phát động xây dựng “Tủ sách hy vọng”

Văn hóa

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phát động xây dựng mô hình “Tủ sách hy vọng”. Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến diễn ra trong tháng 8-2025).

null