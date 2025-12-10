Gia Lai có một đại diện tham gia sự kiện “Ngày của phở” lần thứ 9

Đây là lần thứ 2 Phở Nhớ Phố núi góp mặt tại sự kiện "Ngày của phở 2025", mang đến món phở 2 tô - niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của người dân Gia Lai. Món ăn độc đáo này từng được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận “Giá trị ẩm thực châu Á” năm 2012.
Tại lễ hội, gian hàng phở khô Gia Lai cũng sẽ giới thiệu “hệ sinh thái phở khô”, gồm sợi phở khô và tương đen đặc trưng, rau gia vị ăn kèm.
Ngày của phở năm nay mang chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”, quy tụ hơn 30 thương hiệu phở nổi tiếng từ Bắc vào Nam như phở H’Mong Hà Giang (sợi phở làm từ hạt ngô), Phở Nhớ Phố núi (phở 2 tô Gia Lai), Lạc Hồng phở (Nam Định)…
Trong 2 ngày diễn ra, ngày hội ẩm thực dự kiến phục vụ hơn 20.000 tô phở và thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh tinh thần “lan tỏa năm châu” bằng việc tiếp nhận và giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày của phở 12-12 từ những quán phở trong và ngoài nước, qua đó kể câu chuyện hành trình của phở Việt vươn ra thế giới.
Chương trình không chỉ là sự kiện ẩm thực mà còn là dịp để người Việt thêm tự hào về phở, về hạt gạo Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.