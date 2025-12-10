Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai có một đại diện tham gia sự kiện “Ngày của phở” lần thứ 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phở Nhớ Phố núi (đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) sẽ đại diện cho phở khô Gia Lai (phở 2 tô) tham gia sự kiện “Ngày của phở 2025” lần thứ 9 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong hai ngày 13 và 14-12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 2 Phở Nhớ Phố núi góp mặt tại sự kiện "Ngày của phở 2025", mang đến món phở 2 tô - niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của người dân Gia Lai. Món ăn độc đáo này từng được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận “Giá trị ẩm thực châu Á” năm 2012.

img-7563.jpg
Phở khô Gia Lai được quảng bá tại "Ngày của phở" lần thứ 9. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại lễ hội, gian hàng phở khô Gia Lai cũng sẽ giới thiệu “hệ sinh thái phở khô”, gồm sợi phở khô và tương đen đặc trưng, rau gia vị ăn kèm.

Ngày của phở năm nay mang chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”, quy tụ hơn 30 thương hiệu phở nổi tiếng từ Bắc vào Nam như phở H’Mong Hà Giang (sợi phở làm từ hạt ngô), Phở Nhớ Phố núi (phở 2 tô Gia Lai), Lạc Hồng phở (Nam Định)…

pho-nho.jpg
Phở Nhớ Phố núi đại diện cho phở khô Gia Lai tham gia nhiều sự kiện quảng bá văn hóa - ẩm thực. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong 2 ngày diễn ra, ngày hội ẩm thực dự kiến phục vụ hơn 20.000 tô phở và thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh tinh thần “lan tỏa năm châu” bằng việc tiếp nhận và giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày của phở 12-12 từ những quán phở trong và ngoài nước, qua đó kể câu chuyện hành trình của phở Việt vươn ra thế giới.

Chương trình không chỉ là sự kiện ẩm thực mà còn là dịp để người Việt thêm tự hào về phở, về hạt gạo Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

MV “Phở khô Gia Lai” đã góp phần lan tỏa nét văn hóa ẩm thực độc đáo của phố núi đến với mọi người (ảnh nhân vật cung cấp).

Phở khô Gia Lai qua MV nhạc trẻ

(GLO)- Đến với Gia Lai, du khách không thể bỏ qua món đặc sản trứ danh phở khô (phở 2 tô). Tuy nhiên, không ít người lại nhầm lẫn hương vị của món ăn này với hủ tiếu khô miền Nam.

Có thể bạn quan tâm

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Cổ học tinh hoa

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Vườn thương chở những ước mơ

Vườn thương chở những ước mơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan đạt Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

Văn hóa

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Cổ học tinh hoa

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Cao nguyên mùa gió biếc

Cao nguyên mùa gió biếc

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

null