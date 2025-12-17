Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

Kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 17 giờ/ngày. Ảnh: NDO
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1-2026.

Theo đó, Thông tư 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về nguyên tắc xác định, danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương và trách nhiệm thi hành.

Nguyên tắc xác định kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia bao gồm: Là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình. Và có tôn chỉ, mục đích là thời sự, chính trị tổng hợp hoặc có tôn chỉ, mục đích, nội dung chuyên biệt, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ về chính trị, quốc phòng, an ninh, dân tộc và đối ngoại của quốc gia.

Đối với kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 17 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 10 giờ/ngày (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 4 giờ/ngày).

Đối với kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt 24 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 10 giờ/ngày (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 5 giờ/ngày).

Với nguyên tắc xác định kênh chương trình phát thanh, kênh chương trìnhtruyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương bao gồm: Là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình của cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình. Có tôn chỉ, mục đích là thời sự, chính trị tổng hợp, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và phản ánh mọi mặt hoạt động của địa phương.

Đối với kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương có thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 14 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 2 giờ 30 phút/ngày, trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 1 giờ 30 phút/ngày.

Đối với kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương có thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 15 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 3 giờ/ngày, trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 2 giờ/ngày.

Thông tư cũng nêu rõ, danh mục kênh chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương quy định tại Phụ lục I.

Trong đó, 3 kênh phát thanh quốc gia thuộc Danh mục gồm: Kênh Thời sự (VOV1); Kênh Dân tộc (VOV4); Kênh Đối ngoại quốc gia (VOV5). Và có 34 kênh phát thanh địa phương thuộc Danh mục như: Kênh phát thanh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình...

Danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương quy định tại Phụ lục II.

Trong đó, 5 kênh truyền hình quốc gia thuộc Danh mục gồm: Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTV1); Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today (Đài Truyền hình Việt Nam); Kênh Tiếng dân tộc (VTV5); Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN); Kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV). 34 kênh truyền hình địa phương thuộc Danh mục như: Kênh truyền hình Hà Nội, kênh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ...

