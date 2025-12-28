Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Cuốn sách mang hơi thở của mùa xuân đầy cảm xúc qua từng văn bản, từng nhịp thơ, từng giai điệu và từng nét vẽ.

Theo Nhà xuất bản Đông A, ở phần mở đầu, bạn đọc sẽ gặp lại không khí Tết qua những tác phẩm như “Rồi lại xuân” của Nguyễn Tường Bách, “Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt” của Nguyễn Thị Minh Thái, hay “Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến” của Xuân Phượng… Phần mở đầu khép lại bằng những mảnh ký ức xuân dung dị, đủ để người đọc chậm lại trước khi bước vào các tầng cảm xúc sâu hơn.

Bìa Sách Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế đẹp mắt. Ảnh Tiki

Phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách suốt nhiều năm. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng trong “Thầm thì hoa nở”, Nguyễn Thị Thu Huệ với “Quay lại những ngày xưa”, hay Hồ Anh Thái qua “Người sưu tầm danh thiếp”… Mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống giàu chiêm nghiệm. Bên cạnh đó, “Ba tháng nữa là lại lập xuân” của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa mang đến một điểm nhấn mới mẻ...

Phần Thơ là không gian của nhịp điệu và dư âm, nơi mùa xuân ngân lên qua những vần thơ của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên… khi dịu dàng, rạng rỡ, lúc trầm lắng, da diết, khát vọng. Tiếp theo là những thanh âm trong trẻo của mảng thơ thiếu nhi, với các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ, mang đến sắc xuân hồn nhiên, tươi vui. Phần Thơ khép lại bằng âm hưởng quen mà mới từ “Xuân về” của Nguyễn Bính – được soi chiếu qua bài bình “Một vòng tròn cảm xúc” của Võ Anh Minh, như một nhịp nối tinh tế giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.

Ở phần Nhạc, mùa xuân vang lên qua những ca khúc quen thuộc. Bạn đọc gặp “Dịu dàng sắc xuân” của Nguyễn Nam, “Đi về nhà” của Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty, hay nhịp tình tứ trong “Lời tỏ tình của mùa xuân” của Thanh Tùng; kèm các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu. Các bài viết về nhạc góp thêm một tầng cảm xúc rất riêng cho không gian Tết.

Phần Họa năm nay giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Họa sĩ chia sẻ: “Tôi không coi công việc mình làm là gì quá cao siêu, chỉ coi như môn ‘tô màu’. Cần kiên nhẫn để tô cho đẹp”.

Mỗi cuốn đều đánh số thứ tự riêng, kèm postcard thiết kế đồng bộ – như một món quà xuân chỉn chu dành cho người sưu tầm và người yêu sách.