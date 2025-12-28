Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Đông A, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Cuốn sách mang hơi thở của mùa xuân đầy cảm xúc qua từng văn bản, từng nhịp thơ, từng giai điệu và từng nét vẽ.

Theo Nhà xuất bản Đông A, ở phần mở đầu, bạn đọc sẽ gặp lại không khí Tết qua những tác phẩm như “Rồi lại xuân” của Nguyễn Tường Bách, “Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt” của Nguyễn Thị Minh Thái, hay “Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến” của Xuân Phượng… Phần mở đầu khép lại bằng những mảnh ký ức xuân dung dị, đủ để người đọc chậm lại trước khi bước vào các tầng cảm xúc sâu hơn.

sach-tet-binh-ngo.jpg
Bìa Sách Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế đẹp mắt. Ảnh Tiki

Phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách suốt nhiều năm. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng trong “Thầm thì hoa nở”, Nguyễn Thị Thu Huệ với “Quay lại những ngày xưa”, hay Hồ Anh Thái qua “Người sưu tầm danh thiếp”… Mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống giàu chiêm nghiệm. Bên cạnh đó, “Ba tháng nữa là lại lập xuân” của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa mang đến một điểm nhấn mới mẻ...

Phần Thơ là không gian của nhịp điệu và dư âm, nơi mùa xuân ngân lên qua những vần thơ của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên… khi dịu dàng, rạng rỡ, lúc trầm lắng, da diết, khát vọng. Tiếp theo là những thanh âm trong trẻo của mảng thơ thiếu nhi, với các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ, mang đến sắc xuân hồn nhiên, tươi vui. Phần Thơ khép lại bằng âm hưởng quen mà mới từ “Xuân về” của Nguyễn Bính – được soi chiếu qua bài bình “Một vòng tròn cảm xúc” của Võ Anh Minh, như một nhịp nối tinh tế giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.

e327def7c91562db1c034717e372ef9ejpg.jpg

Ở phần Nhạc, mùa xuân vang lên qua những ca khúc quen thuộc. Bạn đọc gặp “Dịu dàng sắc xuân” của Nguyễn Nam, “Đi về nhà” của Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty, hay nhịp tình tứ trong “Lời tỏ tình của mùa xuân” của Thanh Tùng; kèm các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu. Các bài viết về nhạc góp thêm một tầng cảm xúc rất riêng cho không gian Tết.

Phần Họa năm nay giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Họa sĩ chia sẻ: “Tôi không coi công việc mình làm là gì quá cao siêu, chỉ coi như môn ‘tô màu’. Cần kiên nhẫn để tô cho đẹp”.

Mỗi cuốn đều đánh số thứ tự riêng, kèm postcard thiết kế đồng bộ – như một món quà xuân chỉn chu dành cho người sưu tầm và người yêu sách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn học - Nghệ thuật

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

null