Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÁI BÌNH THÁI BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ: “8 năm là khoảng thời gian đầy biến động đối với cá nhân tôi. Thất bại, thành công, hạnh phúc, khổ đau đều là những bài học để cho tôi trưởng thành hôm nay. Tôi mượn hình ảnh của mây để chọn cho mình cách sống giữa cuộc đời”.

bia-tap-tho-van-khong.jpg﻿
Bìa tập thơ "Vân không". Ảnh: Thái Bình

Quả thật, “Vân không” ghi dấu ấn riêng của tác giả ngay từ tên tập sách, cách sắp xếp, bài trí của một tâm hồn thơ có sự am hiểu về hội họa. Chính Ngô Thanh Vân là người vẽ tranh để kiến trúc sư Nguyễn Quốc Học thiết kế bìa sách. Cùng với đó là các phụ bản do họa sĩ Đặng Mậu Tựu vẽ và tranh chân dung tác giả qua nét cọ sinh động của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Dành thời gian đọc tập thơ, cá nhân tôi cho rằng, “Vân không” có sự phong phú, tinh tế của ngôn từ, sự sâu lắng nhưng không kém phần tươi mới của cảm xúc cùng những chiêm nghiệm đời sống của người phụ nữ đắm đuối với thơ. Đây là cách chị thể hiện góc nhìn cuộc sống, qua đó gửi gắm một tâm thái sống: dẫu đi qua giông bão, lòng vẫn hướng về sự an nhiên, như vầng mây nhẹ trôi giữa bầu trời.

Vậy nên, thật dễ hiểu khi trong bài “Thinh không nhẹ bẫng vầng mây”, Ngô Thanh Vân viết: “lùi một nhịp/hình như mình đang tiến/thênh thang dài rộng mỗi cung đường/Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm/dịu trôi đôi ước vọng tinh khôi”.

Có lẽ, nhiều bạn đọc cũng như tôi, đều có những xúc cảm đẹp khi ánh nhìn chạm tới những câu thơ này. Riêng tôi, đọc liền mạch hết tập thơ để “tìm cho được” bài thơ mang tên tập sách hoặc chí ít cũng là lặp đi lặp lại có chủ ý của từ “Vân không” như trong đoạn thơ trên. Thế nhưng, tuyệt nhiên không tìm được. Và tôi đồ rằng, đây chính là chủ tâm của tác giả. Để cho, từng câu, từng chữ thêm một lần thấm sâu trong lòng bạn đọc.

Dĩ nhiên, tâm niệm ấy được Ngô Thanh Vân tỏ bày ở hầu hết các bài trong tập thơ. Hình ảnh mây với những biến thể khác nhau được nhắc đi nhắc lại, hàm chứa những nét nghĩa khác nhau, như thể đang vận động trở thành biểu tượng. Có thể kể đến một số bài như: Trên những tầng mây, Trả lại tháng ngày vời vợi trong xanh, Mây trắng, Rồi anh cũng như mây trời lồng lộng, Lời hát những đám mây… Vì thế, hình ảnh “Vân không” không chỉ thể hiện sự êm trôi, tự tại, không vướng bụi trần mà còn biểu đạt vẻ ấm áp, gần gụi, tương giao. Còn nói như nhà thơ thì: “em lặng im chỉ nói lời của mắt/mà chứa chan cả bể ân tình”.

Nhận xét về tập thơ, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Văn Giá cho rằng: “Thơ của Vân trước “Vân không” nhiều dằn vặt, nhiều nghĩ ngợi. Đến “Vân không”, thơ Vân bình lặng hơn, như mây trôi, như “hoa cỏ rất hiền”. Điều này làm nên nét mới so với những tập thơ của Vân trước đó”.

Còn nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa thì nhìn nhận: “Vân không” là cuộc hành hương bằng thơ của Ngô Thanh Vân qua những miền chông chênh của thân phận và tình cảm, để rồi tìm gặp ít nhiều sự nhẹ nhõm của tâm hồn. Lời thơ dung dị chân mộc mà giàu nhạc tính, khi da diết trĩu nặng, khi thanh thoát bay bổng, như mây không cố định dạng hình. Mỗi cuộc người một hành lý hư vô. Mười ngón trắng vẫy vào mây trắng. Thì cứ nhẹ nhàng mà sống. Như vân không…”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bản hòa ca cùng triền ký ức

Bản hòa ca cùng triền ký ức

(GLO)- Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.

Có thể bạn quan tâm

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Văn học - Nghệ thuật

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

null