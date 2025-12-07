Băng Châu và dấu ấn trở lại

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu).

Thành tích này đánh dấu cuộc trở lại đầy xúc cảm của chị sau những năm tạm lui về hậu trường để làm công tác quản lý.

35 năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống

Thuộc lớp học viên khóa 3 (1990-1992) ngành Dân ca kịch bài chòi của Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật Bình Định (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), Băng Châu bước vào nghề năm 1992, thuộc thế hệ diễn viên trưởng thành ngay từ “chiếc nôi” của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định.

Tại đây, chị được rèn luyện sự kỷ luật, bền bỉ và bồi đắp tình yêu sâu nặng với sân khấu.

NSƯT Băng Châu giới thiệu nghệ thuật bài chòi trong buổi trải nghiệm sân khấu truyền thống tại học đường do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong chặng đường dài nghiệp diễn, chị đảm nhiệm từ vai phụ, vai chính, tới những vai chính diện-phản diện đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhân vật… đã hun đúc nên một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết với nghề.

“Sân khấu dạy tôi biết chịu khổ và biết yêu nghề. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác, mình phải sống hết mình với nhân vật”-NSƯT Băng Châu chia sẻ.

Suốt hành trình nghề, diễn viên Băng Châu góp mặt trong nhiều vở diễn nổi bật của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định tại các kỳ liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, để lại dấu ấn đậm nét qua những vai diễn thể hiện sự đa năng như: HCB vai hầu gái Cẩm Nhung trong vở "Huyền Trân công chúa" (1995), HCV vai Bạch Thị Hà trong vở "Người tử tù mất tích" (1998), HCV vai Má Bưởi trong vở "Má tôi ngày ấy" (2011).

Cùng với vai Bùi Thị Xuân, chị được trao HCB trong vở "Khúc ca bi tráng" (2013) và HCV trong vở "Chói rạng sơn hà" (2019). Từ bề dày thành tích qua năm tháng, Băng Châu được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Với tài năng, đạo đức và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, năm 2020, NSƯT Băng Châu được tin tưởng giao đảm nhận trọng trách Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Công việc mới đòi hỏi chị dành nhiều thời gian cho công tác tổ chức và nhiều hoạt động khác quan trọng của đơn vị. Đây là một quyết định không dễ với người nghệ sĩ đã nhiều năm không thể thiếu tiếng nhạc, ánh đèn sân khấu.

“Vừa vui vì nhận trách nhiệm mới, vừa buồn vì nhớ sân khấu. Mỗi lần thấy các em tập luyện, tôi lại muốn bước lên sàn diễn, nghe nhịp phách mà rộn trong lòng”-chị tâm sự.

Tiếp tục khẳng định tài năng trên sân khấu

Năm nay, khi Nhà hát tham gia hai kỳ liên hoan lớn, NSƯT Băng Châu quyết định trở lại. Chị vào vai đại tá Lan trong vở "Trò chơi của quỷ" tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-2025; hóa thân thành bà Hồng trong vở "Dòng sông kể chuyện" tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.

Nghệ sĩ ưu tú Băng Châu (đứng) vai Đại tá Lan trong vở "Trò chơi của quỷ". Ảnh: Ngọc Nhuận

5 năm rời sàn diễn không phải quãng thời gian ngắn, trở lại sân khấu, chị lo lắng vì sợ “lụt nghề”. Nhưng 2 vai diễn, 2 sắc thái nội tâm khác biệt đã chứng minh bản lĩnh người nghệ sĩ giỏi nghề, tiếp tục được đánh giá cao: HCB dành cho vai Đại tá Lan và HCV vai bà Hồng.

“Hạnh phúc nhất là mình vẫn đứng được trên sân khấu. Hai tấm huy chương không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là sự khẳng định nỗ lực của cả tập thể Nhà hát”-NSƯT Băng Châu tươi cười chia sẻ.

Vai Đại tá Lan không nhiều đất diễn nhưng đòi hỏi tiết chế cảm xúc, diễn bằng ánh mắt và nhịp thoại chặt. Hình tượng nữ chiến sĩ CAND kiên định, tỉnh táo trong cuộc đấu trí giữa thiện-ác được chị lột tả thành công.

“Vai diễn này giúp tôi khởi động lại cảm xúc sau nhiều năm xa sân khấu”-chị nói.

NSƯT Băng Châu thể hiện xuất sắc vai bà Hồng trong vở "Dòng sông kể chuyện". Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong "Dòng sông kể chuyện", NSƯT Băng Châu chọn cách diễn bằng cảm xúc thật, để trái tim dẫn đường cho câu hát, hơi thở và ánh mắt. Bà Hồng là vai diễn trải dài theo thời gian từ người vợ trẻ, đến người mẹ chịu nhiều mất mát, rồi người phụ nữ già nua, mù lòa.

Phân đoạn gây nhiều xúc động là sau 15 năm bà Hồng gặp lại con trai tên Bình. Nhà bị giặc đốt phá, đôi mắt mù lòa, nỗi thương con và nỗi giận hòa vào nhau khi bà nghĩ Bình đã theo địch.

“Diễn đoạn đó tôi như bị xé bên trong lòng. Người mẹ thương con vô hạn, nhưng giận đến tột cùng. Tôi hạ giọng xuống, nói chậm, như thể mỗi chữ đi qua một nỗi đau buốt”-NSƯT Băng Châu xúc động nói về vai diễn.

Hành trình trở lại sàn diễn của NSƯT Băng Châu không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là lời khẳng định về sự bền bỉ cống hiến của người nghệ sĩ. Mỗi lần trở lại, chị mang theo một câu chuyện, một hơi thở, một lát cắt đời người.

“Vai bà Hồng có lẽ là vai diễn cuối cùng tôi tham gia liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Tôi tiếp tục lui về cánh gà, dành trọn thời gian cho công tác quản lý và truyền nghề cho lớp trẻ, dìu dắt các em trưởng thành và khẳng định mình trên sân khấu, tiếp nối thế hệ đi trước đưa ca kịch bài chòi chinh phục khán giả”-NSƯT Băng Châu bộc bạch.