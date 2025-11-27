Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Hai đơn vị của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai là Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Đoàn Tuồng Đào Tấn, đã hoàn thành phần dự thi tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đạt nhiều thành tích nổi bật.

Theo đó, Đoàn Tuồng Đào Tấn tham gia Liên hoan với vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) và xuất sắc giành Huy chương bạc.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan giành Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở diễn cũng mang đến các giải thưởng cá nhân quan trọng: Nghệ sĩ Thái Phiên (vai Hồ Quý Ly) và NSƯT Thanh Bình (vai Công chúa Huy Ninh) cùng nhận Huy chương vàng; các nghệ sĩ Thanh Vân (vai Hồ Nguyên Trừng), Thái Anh (vai Thượng tướng Trần Khát Chân) và NSƯT Thu Thẳm (vai Hoàng hậu Thánh Ngâu) cùng đạt Huy chương bạc.

Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định dự thi với vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện (tác giả kịch bản: Nguyễn Hoài; chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Vở diễn Dòng sông kể chuyện ﻿được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật kể về một gia đình cách mạng ở vùng đất An Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Vở diễn này cũng mang về nhiều giải thưởng cá nhân cho các nghệ sĩ của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định; trong đó, NSƯT Băng Châu giành Huy chương vàng (vai bà Hồng), NSƯT Phương Phú (vai Bình) và NSƯT Thùy Dung (vai Kiều Mai) cùng đạt Huy chương bạc.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng vinh danh nhiều tập thể, cá nhân. Nghệ sĩ Kim Tiển (biên đạo múa vở Dòng sông kể chuyện) được trao giải Biên đạo múa xuất sắc; nghệ sĩ Đỗ Xuân (vai ông Giới trong vở Dòng sông kể chuyện) nhận giải Diễn viên xuất sắc.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 17 đến 26-11 tại rạp Kim Mã (TP. Hà Nội).

Trao Huy chương vàng cho các cá nhân đạt giải tại Liên hoan. Ảnh: ĐVCC

Liên hoan quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, nhạc công đến từ 10 đơn vị nghệ thuật truyền thống của các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế (2 đơn vị), Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, với 14 vở diễn dự thi các loại hình dân ca, ca kịch, bài chòi, hát bội.

Khép lại Liên hoan, Ban tổ chức trao 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc cho các vở diễn; 18 Huy chương vàng và 34 Huy chương bạc cho các diễn viên, cùng giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.