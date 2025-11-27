Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025:

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Hai đơn vị của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai là Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Đoàn Tuồng Đào Tấn, đã hoàn thành phần dự thi tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đạt nhiều thành tích nổi bật.

Theo đó, Đoàn Tuồng Đào Tấn tham gia Liên hoan với vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) và xuất sắc giành Huy chương bạc.

vo-tuong-nhin-lai-mot-vuong-trieu-ke-ve-thoi-nha-hojpg.jpg
Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan giành Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở diễn cũng mang đến các giải thưởng cá nhân quan trọng: Nghệ sĩ Thái Phiên (vai Hồ Quý Ly) và NSƯT Thanh Bình (vai Công chúa Huy Ninh) cùng nhận Huy chương vàng; các nghệ sĩ Thanh Vân (vai Hồ Nguyên Trừng), Thái Anh (vai Thượng tướng Trần Khát Chân) và NSƯT Thu Thẳm (vai Hoàng hậu Thánh Ngâu) cùng đạt Huy chương bạc.

Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định dự thi với vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện (tác giả kịch bản: Nguyễn Hoài; chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

vo-dien-dong-song-ke-chuyen-ke-dua-tren-cau-chuyen-co-that-ke-ve-mot-gia-dinh-cach-mang-o-vung-dat-an-nhonjpg.jpg
Vở diễn Dòng sông kể chuyện ﻿được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật kể về một gia đình cách mạng ở vùng đất An Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Vở diễn này cũng mang về nhiều giải thưởng cá nhân cho các nghệ sĩ của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định; trong đó, NSƯT Băng Châu giành Huy chương vàng (vai bà Hồng), NSƯT Phương Phú (vai Bình) và NSƯT Thùy Dung (vai Kiều Mai) cùng đạt Huy chương bạc.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng vinh danh nhiều tập thể, cá nhân. Nghệ sĩ Kim Tiển (biên đạo múa vở Dòng sông kể chuyện) được trao giải Biên đạo múa xuất sắc; nghệ sĩ Đỗ Xuân (vai ông Giới trong vở Dòng sông kể chuyện) nhận giải Diễn viên xuất sắc.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 17 đến 26-11 tại rạp Kim Mã (TP. Hà Nội).

z7266163848467-8c81d4080fadd3828ec136190acb3c69.jpg
Trao Huy chương vàng cho các cá nhân đạt giải tại Liên hoan. Ảnh: ĐVCC

Liên hoan quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, nhạc công đến từ 10 đơn vị nghệ thuật truyền thống của các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế (2 đơn vị), Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, với 14 vở diễn dự thi các loại hình dân ca, ca kịch, bài chòi, hát bội.

Khép lại Liên hoan, Ban tổ chức trao 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc cho các vở diễn; 18 Huy chương vàng và 34 Huy chương bạc cho các diễn viên, cùng giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều khắc họa vương triều Hồ (1400 - 1407) để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nước ta. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tổng duyệt nâng cao vở tuồng “Nhìn lại một vương triều”

(GLO)- Tối 8-8, Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) đã có buổi diễn tổng duyệt nâng cao vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; tác giả chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Gia Lai khai mạc 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc

Gia Lai khai mạc 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc

Văn hóa

(GLO)- Sáng 15-11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chủ đề “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm sinh họa sĩ Xu Man (1925 - 2025).

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

Văn hóa

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

