Tọa đàm khoa học về di sản Hán Nôm tại Gia Lai

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến lịch sử vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) qua tư liệu Hán Nôm lưu trữ, các phương thức sưu tầm tư liệu Hán Nôm, giới thiệu một số sắc phong ở khu vực phía Tây và di sản Hán Nôm ở vùng phía Đông tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Buổi tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa và những người quan tâm đến di sản Hán Nôm, qua đó, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của nguồn tư liệu Hán Nôm đang lưu giữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Buổi tọa đàm quy tụ nhiều nhà nghiên cứu tham gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dịp này, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ sử liệu Hán Nôm nhìn về lịch sử Gia Lai”, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh chọn lọc từ nguồn sử liệu Hán Nôm như: sắc phong, chiếu chỉ, địa bạ, hương ước, gia phả, thần tích, ngọc phả, thơ văn, văn bản hành chính cổ… góp phần giúp công chúng tiếp cận trực quan hơn với lịch sử hình thành, phát triển vùng đất và người Gia Lai qua các thời kỳ.

Không gian trưng bày tư liệu Hán Nôm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai cũng ra mắt ấn phẩm Văn hóa khoa cử và Trường thi Bình Định (khảo cứu và tuyển dịch). Đây là công trình nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Bình Định xưa, đồng thời bổ sung thêm nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa khu vực Trung Bộ nói riêng, cả nước nói chung.