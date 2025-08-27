Triển lãm di sản Hán-Nôm tại phường Ayun Pa

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku) giới thiệu về di sản Hán-Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai tới đại biểu và các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Dự khai mạc triển lãm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bảo tàng Pleiku; Phòng Văn hóa-Xã hội phường Ayun Pa; đại diện lãnh đạo một số xã lân cận; Ban phụng sự đền thờ Tiền Hiền làng Phú Cần; các nhà sưu tập cổ vật tại phường Ayun Pa cùng đông đảo giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 phom ảnh với hơn 300 hình ảnh, tư liệu các loại, bao gồm toàn bộ các đạo sắc phong thần lưu giữ tại các đình làng, những tập địa bạ cổ xưa được lưu giữ tại các tư gia và hàng trăm hoành phi, câu đối, bia ký tại các chùa chiền, miếu mạo, tư gia, lăng mộ trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm được chia làm 2 phần chính. Trong đó, phần sắc phong và địa bạ trưng bày các sắc phong triều đình phong kiến thời vua Tự Đức, Duy Tân, Bảo Đại phong tặng cho các vị thần linh tại các đình làng trên địa bàn tỉnh mà đề tài tiếp cận, sưu tầm được; các sắc lệnh phong cho những người có công với nhà Nguyễn, hiện còn được lưu giữ tại các tư gia tại Gia Lai như họ Nguyễn, họ Trần, họ Văn, họ Tô cùng một số giấy tờ mua bán ruộng đất được các tư gia định cư lâu đời tại Gia Lai còn lưu giữ được tại vùng An Khê (họ Nguyễn và họ Tô ở Cửu An, họ Lê ở Tú Thuỷ, họ Văn ở Tân Lai…).

Cùng với đó, phần văn tự Hán Nôm trong các không gian sinh tồn trưng bày hình ảnh văn tự Hán Nôm trên các loại hình như hoành phi, liễn đối, văn cúng, cổ vật, bia mộ,... thuộc không gian đình miếu, chùa chiền, tư gia, lăng mộ.

Các em học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông hào hứng tham quan triển lãm. Ảnh: Vũ Chi

Triển lãm là một nội dung quan trọng thuộc đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán-Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Bảo tàng tỉnh đề xuất và được UBND tỉnh Gia Lai giao làm cơ quan chủ trì. Đây là một phương thức cụ thể, sinh động và đặc thù của bảo tàng, giúp công chúng tiếp cận với di sản một cách hiệu quả, nhất là đối với loại hình di sản tư liệu Hán Nôm vốn ẩn khuất trong dân gian.

Theo kế hoạch, triển lãm “Di sản Hán-Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” tại phường Ayun Pa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 27 đến 29-8) với kỳ vọng giúp nhân dân trong và ngoài địa phương nhận biết đầy đủ hơn về lịch sử, văn hoá của Gia Lai thông qua di sản tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh.